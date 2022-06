Día del Orgullo Gay en Málaga: los colectivos Lgtbi reclaman la igualdad real

No hay igualdad real. La diversidad aún tiene que normalizarse en una sociedad que, a pesar de considerarse avanzada, tiene que lamentar tragedias como el tiroteo en un bar gay de Oslo en el que han muerto dos personas. Por eso, salir a la calle orgullosos de portar la bandera arcoíris, la del colectivo trans o lésbico no es una cuestión nada superficial.

"Tenemos que continuar reivindicando nuestros derechos, muchos piensan que porque conseguimos derechos los tenemos para toda la vida, pero cada año tenemos que salir a la calle para pedir que nuestros derechos no se toquen, que los necesitamos", explicaba este sábado Conchi Sanromán, presidenta de Juntos Todos por la Igualdad.

Ella, al igual que cientos de personas, participaron este sábado en el desfile del Día del Orgullo celebrado en la ciudad de Málaga. Bajo el lema, "Málaga, orgullosa y diversa", y precedida por una batucada, se partió poco después de las 18:00 desde la plaza de la Constitución para terminar en la Merced y leer el manifiesto.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y los concejales Noelia Losada y Francisco Pomares, acudieron también al desfile. "Este día es de fiesta, pero sin olvidar la parte reivindicativa. Este año hemos invitado a toda la ciudadanía de Málaga y a los de fuera, a todos los que quieran venir, porque es una fiesta de todos y para todos", apuntó Sanromán.

Para la presidenta de Juntos Todos por la Igualdad "no existe la igualdad real, tenemos que estar continuamente reivindicándonos" y apuntó que el colectivo transexual es el más desprotegido. "Al 80% le cuesta encontrar trabajo, así que no podemos hablar aún de igualdad, igualdad la tendremos cuando todos tengamos plenos derechos y no haya diferencias entre tú y yo, porque no tiene que haber diferencia", añadió.

Juan Bertuchi, de la asociación Glairis, señaló que "todavía existe mucha violencia contra el colectivo, y no solo física, también verbal. Y discriminación". Bertuchi, maestro de profesión, apuntaba que en las aulas "estamos teniendo problemas para educar en la diversidad, no es tan fácil porque todavía hay familias que no apoyan este tipo de educación, hay mucho trabajo por hacer".

"En las aulas de Secundaria siempre ha existido acoso al alumnado Lgtbi, pero también hablo del caso específico del profesorado. Cuando hay un profesorado que se atreve a cumplir una normativa que existe por la cual hay que trabajar y educar en diversidad, hay una minoría de padres que consideran que no es lo más oportuno", subrayó Bertuchi.

Noelia portaba la bandera lesbiana. "Tenemos que celebrar este día porque todavía hay mucha discriminación, hay muchas personas que no han recibido una educación mínima sobre la diversidad de género u orientación sexual, así que necesitamos salir a la calle para hacernos visibles y normalizar que somos personas iguales a una heterosexual o cis. Merecemos respeto", dijo.

Para esta joven "hemos avanzado muchísimo como sociedad pero necesitamos aún más avances, no solo en España sino en muchos países". Pero es consciente que "aceptar la diversidad no es fácil, incluso dentro de tu propia familia".