Enero finaliza con más de una docena de varamientos de delfines en las costas malagueñas

En torno a quince animales: un ballena rorcual común, una tortuga y más de una docena de delfines han aparecido muertos solo en lo que va de año en las costas malagueñas. El último, un ejemplar de delfín mular, con muchos parásitos, que apareció ayer varado en la playa de El Palo, según informa a este periódico el director del Centro de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas (Crema) del Aula del Mar, José Luis Mons.

Aunque asegura que las necropsias realizadas no determinan un factor común, la interacción con la pesca, las infecciones y la ingesta de plásticos son algunas de las posibles causas que originan estos fallecimientos. Aunque varía, Mons explica que se contabilizan entre 40 y 100 ejemplares al año en la provincia, con grandes picos y meses en los que no se halla prátcticamente ninguno.

Todo ello se suma a la sucesión de temporales del mes de enero, en los que se han alcanzado olas de hasta cinco metros. “Son animales mamíferos que tienen que salir a respirar. Si están débiles, tienen que hacerlo con más frecuencia y con el oleaje se van cansando”, manifiesta el biólogo marino.

El director de Crema señala que la contaminación “siempre pasa factura” y es uno de los motivos principales que originan que estos animales se debiliten, “un problema muy serio”, añade. Y es que a la ingesta de plásticos se añaden los derrames al mar de petróleo y otros elementos químicos, lo que también origina la muerte de muchas especies.

No obstante, apunta que no a todos los animales marinos fallecidos en la provincia se les ha podido hacer la necropsia, ya que algunos se encontraban en un estado avanzado de descomposición. Por este motivo, insiste en que no se puede hablar de una causa concreta en el incremento de índice de muertes de este tipo de especies.

Aclara que, en ocasiones, son animales jóvenes que han muerto simplemente porque no se han alimentado bien o, por el contrario, han fallecido a causa de la edad.