Enrique de Vivero: "Soy optimista en cuanto al relevo del comité provincial de Vox en Málaga"

Apenas un día después de que la dirección nacional de Vox convocara elecciones primarias en Málaga, Enrique de Vivero, ex coronel de la Legión, anunció su intención de presentare. Se afilió al partido poco antes de las autonómicas de 2018 y en las municipales de 2019 figuró como número 4 en la lista al Ayuntamiento de Málaga, encabezada por José Enrique Lara, actual presidente de la formación.

Después fue nombrado coordinador de Vox en Alhaurín de la Torre, cargo del que dimitió ocho meses después, según dice, "por discrepancias con el presidente provincial y diferencias en la forma de trabajar". Ahora, se muestra convencido de que recabará los avales necesarios para concurrir a las primarias, un proceso al que ya han manifestado su intención de participar, al menos, otros tres candidatos.

¿Por qué ha decidido presentarse a la presidencia de Vox en Málaga?

Cuando vi que ya había cúmulo de dimisiones en el partido, desde hace más de un año, por distintos motivos y de distintos cargos, coordinadores y vicesecretarios... la mía fue una más en ese rosario. Entonces empecé a hablar con algunas personas y se fue conformando un equipo que durante meses ha estado haciendo una labor de consulta para ver si había suficiente apoyo a una nueva candidatura. Y hemos decidido dar el paso porque creo que tenemos bastante apoyo en núcleos importantes de varias localidades de la provincia y en el mismo Málaga capital.

En principio, 142 avales no parece ser un número muy elevado. ¿Los tiene ya recabados?

Bueno, 142 para algunos puede ser un número muy elevado. Yo tengo hechos mis sondeos y no debo tener ningún problema. La afluencia de personas que nos dicen que nos van a dar su aval y que respaldan mi candidatura es tranquilizador. No tendremos ningún problema para poder concurrir a las primarias.

Parece que van a ser unas primarias concurridas, ¿se ve con posibilidades de ganar?

Hablan de otras dos o tres opciones más, pero primero se pasa por la barrera de los avales. Yo no voy a opinar sobre las otras candidaturas, no tengo información sobre ellas, ellos sabrán cómo están y si tienen posibilidades. Me imagino que el presidente provincial, José Enrique Lara, con la estructura que tiene y la capacidad de hacer que su imagen salga permanentemente en los medios y en las páginas del partido, tiene una parte ganada. Esa venta de imagen que los demás candidatos no las hemos tenido. Pero con el equipo que tengo y la dimensión que está tomando el movimiento que encabezo, soy optimista en cuanto al relevo del CEP en Málaga.

¿Cómo es el equipo que le acompaña? ¿Algún nombre conocido?

De nombres no puedo hablar aún, pero son personas con una gran formación, que llevan tiempo en Vox, que han acreditado su valía y su trabajo en Vox y dispuestas a que el partido en Málaga cambie el rumbo y se organice de otra forma.

¿En ese equipo hay gente que ha estado trabajando con la actual dirección provincial?

Sí, hay personas que están conmigo que estaban integrados en la estructura provincial y dimitieron de sus puestos de coordinadores y en cargos de Vicesecretarías. Personas que igual que yo entendieron que la forma de trabajar de este Comité provincial presidido por José Enrique Lara no era la adecuada y hemos conformado otro estilo de candidatura.

Una de las quejas que se ha repetido en las personas que han ido dimitiendo es que desde la dirección provincial se ha actuado con actitud autoritaria. ¿Lo comparte?

Bueno, el Comité provincial tiene sus formas y maneras, y cuando han dimitido tantas personas, a lo mejor es que las formas y maneras que ha tenido este, y su presidente a la cabeza, no eran las adecuadas. Cuando a uno le dimiten tantas personas, yo creo que esa persona debe pensarlo.

En el último año la situación interna del partido ha sido complicada, con muchas dimisiones. ¿Cuáles han sido los errores y qué cambios propone?

Lo que veo es que la estructura de organización. Vox aquí en Málaga fue una fuerza que empezó con 100 o 200 afiliados, personas que se conocían entre ellas y que muchos eran amigos. En un principio, el presidente sale elegido con unos cien votos, pero la dimensión que ha tomado es muy grande. Es una fuerza importante en cuanto a representación numérica de afiliados y puede crecer más. Lo que hace falta, desde mi punto de vista, es una reestructuración, porque no se ha hecho la transición. Además, hay que diferenciar entre el Comité provincial, que es un órgano de dirección, y los vicesecretarios, que son órganos de ejecución. Actualmente en Málaga lo tienen todo confundido y hay que separar.

Después hay que dar más participación a los afiliados y cambiar el trato que se tiene con ellos, hay que contar más con ellos. Cuando uno elabora unas listas hay que consultar con los afiliados de los distintos municipios las personas a las que se va a poner como representantes, aunque después sea el Comité provincial el que confirme.

Si llega a ser presidente de Vox en Málaga, ¿cuál va a ser su primer objetivo?

Reorganizar la estructura es el primer paso que hay que dar y reunirme con los distintos concejales, diputados autonómicos y nacionales para explicarles cuál va a ser la transformación del partido. Después dar difusión de estas ideas a los afiliados, y que ellos participen en la transformación.

¿Es vital para Vox entrar en el Ayuntamiento de Málaga?

Es uno de los ayuntamientos más importantes de España y obtener representación sería muy importante. Convendría que aquí estuviera Vox porque, entre otras cosas, le condicionaría la gobernabilidad al PP. Es muy importante el apostar por Málaga y entrar en el Ayuntamiento, cosa que hasta ahora no se ha conseguido. Es uno de los objetivos de los más importantes que tenemos.