Entrevista a Vicente Fleites: La importancia del asesor hipotecario en España

Vicente Fleites es redactor y asesor financiero de 2 importantes sitios web en España: prestamosfrescos.es y Finaton.com/es, también cuenta con más de 13 años como Planificador Financiero y Asesor Hipotecario independiente. Se unió a Lemony Trade (empresa de servicios digitales) en 2015, desde entonces ha desempeñado un papel destacado en la redacción de contenido web, garantizando información actualizada y fiable a miles de españoles que necesitan financiación. Hace pocos días le entrevistamos para conocer de cerca su experiencia y carrera profesional.

“Desde muy joven sentí interés en las finanzas personales, obtener conocimientos y experiencia para ayudar a las personas ha sido muy gratificante. Hoy en día, el asesor hipotecario desempeña una función vital para muchos españoles, conseguir financiación para el patrimonio más importante de su vida: la vivienda. Ahora no sólo pueden alcanzar sus sueños, también los hacen con la seguridad que les brinda una estabilidad financiera” indicó Fleites.

¿Por qué decidió ser un asesor hipotecario independiente?

Con el gran auge de las hipotecas en España durante el 2007, sentí la necesidad de ayudar a la gente a conseguir la casa de sus sueños y mejorar sus finanzas. Descubrí ventajas importantes con este apoyo, no sólo evitarían el gasto de alquiler (un porcentaje importante del presupuesto mensual), también conseguirían un patrimonio personal importante: la vivienda principal.

El negocio iba muy bien, no me he quejado, así que decidí tomarme un tiempo para ganar experiencia antes de ir a la universidad. Sin embargo, la crisis financiera del 2008 afectó al mercado y bajó el acceso al crédito bancario. Entonces aproveche el momento para obtener conocimientos formales sobre economía y planificación financiera. Me gradué en Finanzas y Contabilidad de la Universidad de Málaga (2014), también hice una maestría en Finanzas, Banca y Seguros.

Ahora puedo ofrecer un valor agregado gracias a la formación académica, que sumado a mi experiencia, me permite descifrar necesidades en la gente y encontrar una solución a la medida. En España casi el 50% de las compras de vivienda se financia mediante hipoteca, sinembargo, los solicitantes necesitan información precisa y fiable para utilizar los productos financieros de forma apropiada.

¿Cuáles son las dificultades que enfrentan españoles para obtener una hipoteca?

El manejo de finanzas personales (gestión de ahorros, balance entre ingresos y egresos, gestión de las deudas, etc.) ha sido “tradicionalmente” complicado para muchos. Por lo general, la gente se encuentra con una situación comprometida: la subida incesante del alquiler (más del 40% en los últimos 5 años) hace conveniente la opción de comprar vivienda, pero el descontrol del presupuesto les impide ahorrar para cubrir gastos de negociación y entrada de hipoteca.

Por otro lado, las entidades bancarias son más exigentes para aprobar créditos hipotecarios (motivado por la aversión al riesgo después de la crisis inmobiliaria). Ahora la evaluación del riesgo es más estricta, los solicitantes deben demostrar suficiente capacidad de pago y estabilidad económica. Lo cual ha dejado a muchos “fuera del radar” de créditos, a pesar de que pueden lograr condiciones mínimas.

¿Es posible superar estos problemas y acceder al crédito hipotecario?

Sí, es totalmente factible. La educación financiera juega un papel importante, así como una correcta asesoría sobre el manejo de: ingresos, gastos, deudas, etc. He colaborado con gente que tiene suficientes ingresos para optar por un crédito hipotecario, pero han manejado de forma incorrecta el presupuesto (exceso de gastos y sobreendeudamiento). Con un balance tan negativo es imposible ahorrar y cualquier banco les rechaza, por tal razón, deben hacer cambios radicales en el manejo del presupuesto. Si priorizan los gastos (servicios básicos, insumos personales esenciales) pueden evitar deudas innecesarias y establecer un balance positivo en sus finanzas, esto les permite ahorrar y demostrar capacidad de pago.

¿Cómo ayudas a la gente a conseguir el préstamo que necesita?

En primer lugar, es necesario conocer el estado del balance personal, todo los relacionado con ingresos, situación laboral, deudas por pagar y gastos mensuales. También es importante determinar los objetivos en función de una capacidad de pago real, la cual se determina una vez que organizamos el presupuesto.

A menudo las personas se fijan metas que no están a su alcance (fuera de su capacidad de pago) y además, solicitan créditos sin asesoría profesional adecuada. Por tal razón, les ayudo a optimizar el uso del dinero, estableciendo metas a mediano y largo plazo que les permita ahorrar (evitando a toda costa el sobreendeudamiento). También es importante que prioricen sus gastos, de tal forma, que puedan disponer de un “fondo de reserva” para situaciones imprevistas (sin tocar el ahorro).

Como asesor hipotecario, ¿Qué es lo que te motiva e impulsa?

La asistencia profesional me permite ayudar a muchas personas, es muy gratificante porque pueden adquirir su vivienda principal, un sueño hecho realidad para la mayoría. También dejan a un lado preocupaciones generadas por las deudas, ahora saben como manejar el presupuesto para evitar complicaciones y alcanzar nuevas metas financieras.

¿Cuáles son los retos que ha superado como asesor hipotecario?

Hacer entender a las personas que sí pueden acceder al crédito bancario, a pesar de un entorno económico complicado, los requisitos exigidos y la situación financiera que tengan. Al final del “camino” la gente se siente agradecida porque consigue el objetivo propuesto. La mayoría acepta que debe cumplir ciertas recomendaciones para lograrlo.

¿Cree que el asesor hipotecario ofrece un servicio importante a los españoles?

Sí, hoy en día es un servicio indispensable para muchos que necesitan acceder a la financiación. Aunque es posible conseguir información por internet, la gente necesita atención personalizada cuando atraviesa por una situación financiera complicada (balance negativo, impagos que figuran en ASNEF, etc.).

¿Considera que los servicios digitales facilitan el proceso para conseguir préstamos?

Los comparadores de préstamos ofrecen un excelente servicio, no sólo permiten conocer (en pocos segundos y de forma gratuita) los mejores créditos hipotecarios del mercado español, también suministran información relevante y confiable. Ahora las personas no tienen que visitar las páginas de cada banco o ir a las oficinas para conseguir información, pueden hacerlo desde el móvil y en sólo una página web.

¿Qué ventajas te ofrece pertenecer al equipo de Lemony Trade?

Innumerables, pero sin duda la más significativa, ha sido alcanzar a todos los que necesitan créditos hipotecarios en el país. Lemony Trade ofrece sitios web con información actualizada, también podemos mostrar sugerencias, consejos y recomendaciones que facilitan el acceso a la financiación.