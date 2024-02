Gafas gratis para los malagueños: lo que se sabe hasta el momento

Las gafas y lentillas están más cerca de ser gratuitos para menores en situación de exclusión social. Esta nueva medida será un alivio significativo para aproximadamente 30 millones de personas con problemas de visión en toda España. Solo en Andalucía, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de 2020, cerca de 4 millones de personas usan gafas y o lentillas, a partir de los 15 años.

Si bien no se ha fijado una fecha concreta para ello, se anunció desde el ministerio de Sanidad que trabajan para conseguir que estos productos formen parte de las Prestaciones de la Seguridad Social. Según datos del Libro Blanco de la Visión 2023, 7 de cada 10 personas en España utilizan algún tipo de corrección visual en su vida diaria. A esto se suma que gran parte de los trabajos actuales suponen pasar muchas horas frente a pantallas. Por lo que la salud visual es un punto muy importante para la población.

¿Quiénes se beneficiarán?

Este proyecto está pensado para menores de 18 años, de familias con problemas económicos. Esto ayudaría a un gran número de familias andaluzas, teniendo en cuenta esos 4 millones de personas que lo usan. Otro aspecto a valorar es que una condición como la miopía afecta a más del 55% de los jóvenes de entre 18 y 34 años. Y va en aumento, en gran medida por el uso intensivo de los dispositivos (móviles, ordenadores, tabletas, etcétera).

Gafas y lentillas gratuitas en Andalucía

El partido Adelante Andalucía llevó a cabo esta misma propuesta de gratuidad para gafas y lentillas, que contó con el respaldo del Consejo de Gobierno andaluz. El portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, señaló que el único trámite que faltaría por concretar será el de "la habilitación de los fondos correspondientes a las comunidades autónomas por parte del Ministerio de Sanidad" para poder llevarla a cabo.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, puso cifras a esta propuesta: hay "un millón de andaluces tiene problemas económicos para poder costearse las gafas" o que "el 20% de los que las utilizan no se las cambia en cinco años". También señaló que se debe tener en cuenta que "el 54,89% de la población andaluza necesita gafas, siete puntos menos que la media estatal, por lo que cabe pensar que no es que tengamos una mejor salud que el resto, sino que existe un sesgo de pobreza visual que debemos atajar". La proposición se sustenta en el hecho económico de que "el coste medio de unas gafas oscila entre los 150 y los 400 euros" por lo que se trata de "una cuestión de salud, no un artículo de lujo".