El CEIP García Lorca de Málaga lamenta tener que compartir docente con un centro de Mijas

Las mascarillas, los lavados de manos, los grupos burbuja, las restricciones de entradas a los centros, la señalización de las vías de acceso y salida han sido medidas tomadas por los centros educativos para prevenir la transmisión del virus. Un trabajo que podría echarse por tierra si se comparten profesores entre distintos centros, más aún si están en municipios distintos.

Así lo ha transmitido a su comunidad educativa el equipo directivo del colegio García Lorca de la capital malagueña. Una de las docentes de su claustro tiene que compartir su labor de logopeda especialista en lengua de signos con otro centro de la localidad de Mijas.

“No nos ha quedado más remedio que acatar la decisión de la Delegación de Educación después de intentar convencerles, pero no podemos estar de acuerdo con ella por el momento en el que nos encontramos”, explica Santiago Ortiz, director del García Lorca.

“Mientras que cerramos el colegio, establecemos protocolos y lo que la normativa nos exige, una docente cubre otro puesto fuera del municipio, así no podemos garantizar que se cumplan las medidas de seguridad, al menos había que informar a la comunidad que se está produciendo esto”, agrega Ortiz.

El director del colegio subraya que en otros cursos es normal que los docentes, sobre todo los de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Orientación, tengan que compartirse entre varios centros. “Pero estamos hablando de dos localidades distintas y en este momento tan delicado”, apunta. También señala que Educación les indicó al centro que la decisión está tomada y que “se lleva adelante”.

La docente atiende en el García Lorca a cuatro alumnos que se comunican con lenguaje de signos, aunque dos de ellos no son considerados hipoacúsicos. En Mijas solo va a atender a un alumno. “No discuto la necesidad de estar aquí ni allí, ni los días en uno u otro centro, eso lo tendrán que valorar los especialistas, yo lo único que he pedido es que en un momento como el actual, que nos intentan concienciar de la seriedad de la pandemia, todos debemos de tomar las mismas medidas serias, que no haya una persona compartiendo dos centros distintos”, apunta Ortiz.

Recalca el director que no compartir a la profesora sería “una medida de prevención para que no haya transmisión, se trata de dos centros con cerca de 700 alumnos cada uno y de una especialista que para poder hablar tiene que quitarse la mascarilla, y los alumnos para vocalizar también”.

Ortiz incide en que “lo único que pretendo es defender la salud del alumnado que me han dado como responsabilidad y si veo que algo puede hacer correr peligro tengo que decirlo, no me puedo quedar sin informar a mi comunidad educativa, tienen que saber bajo que circunstancia estamos trabajando”, concluye.

Por el momento, el centro no ha tenido ningún positivo entre sus 680 alumnos. Hubo dos sospechas pero las pruebas resultaron negativas.