El Hospital Regional de Málaga da las gracias a sus profesionales en un vídeo con testimonios de pacientes Covid

El Hospital Regional Universitario de Málaga ha agradecido a sus profesionales su labor y compromiso durante el año 2020 con un vídeo en el que reconoce el esfuerzo realizado este año a raíz de la pandemia de Covid-19. En él, aparecen pacientes y familiares de pacientes que han estado ingresados por complicaciones de Sars-Cov2 que dan las gracias a las personas que les han cuidado, tratado y ayudado durante el tiempo en que estuvieron hospitalizados.

Consciente de que esta Navidad se vivirá de manera diferente y especial y con los mejores deseos para 2021, la Dirección del Hospital Regional de Málaga ha decidido reiterar su agradecimiento a los profesionales por el esfuerzo realizado este año.

Así, la directora gerente, María del Mar Vázquez, asegura que "no hay mayor satisfacción para un profesional que el agradecimiento de sus pacientes. Queríamos dar las gracias por la labor realizada a pesar de la incertidumbre y de los cambios organizativos. Por eso pensamos que lo mejor era reproducir ese agradecimiento por parte de aquellos que peor lo han pasado", ha añadido.

De este modo, a lo largo del vídeo, distintas personas que han estado ingresadas en los centros del complejo hospitalario tanto durante la primera ola como durante la segunda, toman la palabra para expresar su agradecimiento por el trato recibido.

Historias de lucha que agradecen el esfuerzo del personal

En primer lugar, la historia de Juan, un niño de sólo 12 años que estuvo ingresado en la UCI de Pediatría del Materno Infantil por las secuelas provocadas por la Covid19. "Yo sentía miedo y estaba asustado, pero cuando llegué al hospital no pensé en nada. Ni en que tenía Covid ni en que me podía morir”. Su padre, Salvador, asegura: "No tengo palabras para agradecerles. Han sido un gran apoyo, muy grande, para la familia sobre todo".

Susana, paciente y familiar de paciente fallecida, recuerda cómo se sentía acompañada, a pesar del aislamiento, durante el ingreso y reconoce que, a pesar de dolor por la muerte de su madre, hace apenas un mes, la familia ha sentido consuelo por el cariño de los profesionales que la acompañaron hasta sus últimos días de vida.

En el caso de Manuel, que tras más de 80 días de ingresado, la mitad de ellos en la UCI, recuerda los cuidados recibidos y cómo se sentía arropado a pesar del miedo y de saber que su situación, en muchos momentos, era crítica. "Cuando los veía por las mañanas, cuando venían a limpiarme... era una alegría, era empezar el día, saber que estábamos allí todavía, vivos".

Por su parte, Marta, una joven de sólo 27 años, recuerda que estuvo ingresada cinco días a pesar de su juventud por las secuelas de la Covid. "Desde que llegué al hospital me hicieron sentir como en casa. Sentía el cariño como si fuesen personas que me conocían de toda la vida".

Isaac, que tras ingresar en las urgencias acabó siendo intubado en la UCI, donde estuvo más de un mes, recuerda cómo se desvivieron por él. "Estando en coma inducido, yo no pude luchar por mi vida. Ellos lo hicieron por mí. Ellos han sido mis ángeles en la tierra", recuerda.

Por último Cristina, que cuenta su historia de superación y lucha tras ser la primera mujer embarazada que estando intubada por Covid-19 dio a luz en España. Afortunadamente, los profesionales del Materno Infantil actuaron de forma rápida en una cesárea en la que nació de forma prematura Daniela, una niña sana que le ha ayudado a recuperarse. "Siento mucha admiración, me han tratado súper bien", cuenta, al tiempo que recuerda que cuando despertó del coma creía conocer a su hija gracias a cómo los profesionales le habían contado, a pesar de estar sedada, cómo evolucionaba su hija.

Al término del vídeo, un mensaje final: “Sabemos que este año no ha sido fácil. Por eso queremos darte las gracias por tu esfuerzo y compromiso. Y no hay mejor manera de hacerlo que con el reconocimiento de nuestros pacientes. Salud para 2021”.