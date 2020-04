Coronavirus en Málaga: Primeras victorias en la UCI

Carmen, Juan y Adrián son algunos de los pacientes en Málaga con coronavirus que tras estar en la UCI casi dos semanas han podido por fin pasar a planta. Y lo han hecho entre los aplausos de los profesionales. Cada uno es un triunfo para los sanitarios, un aliciente para seguir esforzándose.

Un caso muy especial es el de Adrián. El virus suele cebarse con personas mayores. Pero él tiene 23 años. Este joven llegó al Hospital Costa del Sol de Marbella el 18 de marzo. Al día siguiente lo entubaron. Estuvo 10 días en la UCI. Salió el domingo. “Ay, mi niño. He pasado mucho miedo”, admite su madre, Isabel Toro.

Él todavía no puede hablar debido a la inflamación causada por el respirador y a que no está completamente recuperado, pero ya ha pasado a planta. Debido al confinamiento y a que su hijo estaba aislado en Cuidados Intensivos, Isabel no pudo verlo durante 10 días. Así que lloró de emoción cuando los sanitarios del hospital, una vez que le retiraron la ventilación mecánica, tuvieron el humano detalle de hacerle una videollamada para mostrarle que Adrián respiraba por sí mismo.

Cuenta la madre que el joven tuvo deterioro pulmonar, renal y fiebre. Fueron unos días de malas noticias una tras otra. Por eso la videollamada fue un chute de optimismo. Por fin pudo verlo el domingo. Él respiraba y ella, también.

Hay otras historias. Josefa Gálvez recibió el alta este miércoles del Hospital Quirónsalud Málaga, tras permanecer en planta seis días. Dejó el centro sanitario entre los aplausos del personal. “Claro que se sale del coronavirus, pero estoy muy cansada”, decía tras llegar a su casa. Confiesa que tuvo miedo, por ella y por su familia. Pero ya está en su hogar.

Tendrá que permanecer aislada dos semanas hasta su completa recuperación. Pero lo peor ya ha pasado. Las cartas de personas anónimas que le entregaron en el hospital fueron un gran apoyo emocional. “Me hicieron llegar cartas de niños, dibujos... Eso me animó muchísimo. Las guardaré toda la vida”, comenta. Además, agradece el trato recibido en el centro sanitario: “Dos las gracias a todos. Desde las limpiadoras, pasando por las enfermeras a los médicos. No conocía sus caras, pero he conocido sus corazones. Esto muy agradecida”.

Cuenta que tuvo dolor de cabeza e hipotermia. Creyó que era una bronquitis. Pero era coronavirus. Debido a la infección aún tiene que tomar una medicación muy fuerte. No fue necesario que ingresara en la UCI, pero lo ha pasado muy mal. Aunque por ahora no puede bajar la guardia porque tiene que mantener el aislamiento un par de semanas más, ya está en casa: “Estoy fatigada. Hoy es un día de muchas emociones. Ya ha pasado lo peor”.

Las salidas de la UCI y las altas se celebran con aplausos. Para los pacientes es una mejoría; para los sanitarios otra batalla ganada de una guerra que no saben cuándo acabará.