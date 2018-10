Ingresa en un hospital de parapléjicos un policía de Vélez

El policía nacional Antonio P.G., destinado en la comisaría de Vélez Málaga, ingresó ayer en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, para ser tratado de una lesión medular que sufrió en verano verano al tener un accidente de moto cuando iba a hacer una gestión policial. El agente llegó al Hospital Nacional de Parapléjicos gracias a las gestiones del Sindicato Unificado de Policía (SUP), ya que por una negligencia no se comunicó el accidente a su compañía de seguros Adelas. Desde el SUP se hicieron las gestiones con la compañía Adeslas y con la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, que gestiona el Hospital de Parapléjicos de Toledo, ya que el sindicato entendió que era conveniente que fuera tratado en sus dependencias.