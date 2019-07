El malagueño Jorge Contreras, presidente de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica

La Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) cuenta con un nuevo presidente. Se trata del malagueño Jorge Contreras, oncólogo radioterápico del Hospital Regional de Málaga. El también director del Centro Oncológico GenesisCare Málaga sucede en el cargo a Carlos Ferrer, director del Instituto Oncológico del Hospital Provincial de Castellón.

Entre los principales objetivos que se ha marcado el doctor Contreras figura dar una mayor visibilidad a la oncología radioterápica, ya que asume que “existe un gran desconocimiento” de esta especialidad oncológica por parte de la sociedad española, a pesar de ser la responsable de más del 40% de curaciones de los pacientes con cáncer.

Contreras ha estrenado la presidencia con su participación en el Senado para abordar un nuevo Plan Nacional contra el Cáncer. El oncólogo malagueño, junto a otros expertos, se han reunido en la jornada Necesidades para un nuevo Plan de Cáncer en España y han concluido en la necesidad de crear un nuevo plan, dotado con más recursos y que garantice la investigación y el abordaje multidisciplinar de los pacientes.

El médico del antiguo Hospital Carlos Haya llega en un momento muy importante para la Oncología Radioterápica en España. Justo cuando la ayuda económica de la Fundación Amancio Ortega está paliando la inequidad de equipos de radioterapia que padece el país. Si bien SEOR ha afirmado en más de una ocasión que esta contribución no resolverá todo el déficit sino que solo nos saca de una situación crítica de forma transitoria en cuanto a la necesidad de tecnología de radioterapia avanzada para el tratamiento del cáncer y otras patologías no oncológicas.

Su incorporación coincide con la llegada a España de la protonterapia, la nueva terapia de radiación con protones

La incorporación de Contreras a la presidencia de SEOR coincidirá además con la llegada a España de la protonterapia, la nueva terapia de radiación con protones para combatir el cáncer que puede ser más eficaz y menos tóxica en determinadas situaciones clínicas , como por ejemplo en tumores pediátricos o cuando existe la necesidad de una nueva irradiación. Estará disponible para tratar determinados tumores en solo unos meses, Quironsalud, en Madrid, será el primer centro de España en contar con este revolucionario tratamiento, al que se incorporará en poco tiempo la Clínica Universidad de Navarra también en Madrid.

El doctor Contreras es además el coordinador del Grupo de Hipertermia Oncológica de SEOR. La hipertermia oncológica es una técnica novedosa de tratamiento muy eficaz en la lucha frente al cáncer que aún no está incluida en los servicios del Sistema Nacional de Salud. Si bien hay cuatro hospitales que cuentan con este tratamiento, los públicos Marqués de Valdecilla (Santander) y Doctor Negrín (Las Palmas de Gran Canaria) y los privados de GenesisCare (Málaga) y el centro oncológico Clara Campal (Madrid). El oncólogo malagueño afirma a este respecto que los resultados de la aplicación combinada de hipertermia y radioterapia pueden llegar a ser 2,5 veces superiores que con el tratamiento convencional de quimioterapia y radioterapia en determinadas situaciones.

Jorge Contreras cuenta con más de 25 años de experiencia y actualmente es médico adjunto del Servicio de Oncología Radioterápica del Complejo Hospitalario Carlos Haya, investigador principal en diversos trabajos de investigación y ensayos clínicos, además de tutor clínico y profesor colaborador en la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. También es miembro de la European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO), de la American Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ASTRO), de la Federación de Sociedades Oncológicas (FESEO) y ha sido Presidente de la Sociedad Andaluza de Cancerología (SAC).