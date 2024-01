Jóvenes agricultores se forman en Málaga para impulsar el relevo generacional

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) vuelve a ser la organización agraria más implicada con el proyecto de formación para jóvenes del sector. El secretario general de UPA en Málaga, Francisco Moscoso, ha presentado la quinta edición de 'Cultiva', el programa de intercambio para jóvenes de la agricultura y ganadería. Moscoso ha recibido a los palentinos Jose Manuel Miguel Castrillo y Alberto Caminero y al tinerfeño Rayco Martín, los que pasarán una semana de instrucción en Biofinca Axarquía.

El Programa Cultiva es una iniciativa desarrollada y financiada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en colaboración con entidades representativas de los sectores agrícola y ganadero de España, que pretende facilitar el acceso a la formación y el conocimiento práctico de la juventud agraria nacional, dando respuesta a sus necesidades formativas.

Francisco Lorca, dueño de la explotación familiar Biofinca Axarquía, dedicada al cultivo del aguacate y el mango, ha declarado que ya es el tercer año consecutivo que participan y traen a jóvenes agricultores a la finca. El programa dedica una semana entera a la formación de los jóvenes supervisados por los técnicos de UPA y los dueños del terreno: "Les enseñamos todas las técnicas de cultivo, hacemos visitas a centros de investigación, a depuradoras, y ven todo lo que es el trabajo diario en una finca y lo que engloba la agricultura", ha manifestado el dueño.

Jose Manuel Miguel Castrillo ha declarado la importancia que supone un programa de intercambio en el sector de la agricultura para aprender y aplicar las técnicas de otra región: "El Programa Cultiva nos permite practicar la movilidad a agricultores y ganaderos de toda España y visitar otras explotaciones a lo largo del territorio nacional donde poder aprender técnicas aplicables a nuestra explotación u otras que no lo son tanto por razones climáticas". En Málaga se están intentando implantar nuevos cultivos que no hay en el entorno, como el de la pitaya o el cacao. "Nosotros también venimos aquí para buscar algún cultivo que pueda ser interesante para nuestro territorio y para desarrollarnos más como agricultores, ha confesado el palentino".

En Palencia hay sobre todo cultivos extensivos: cereales, regadío, forraje, maíz o oleaginosas como girasol o colza. El modelo de agricultura es diferente al de Málaga, mucho más extensivo y con maquinaria más grande y modernizada. "Nuestros costes de producción son ajustados. Toda la mecanismo que busca mejorar la eficiencia de las explotaciones ayuda a intentar perder lo menos posible las condiciones del mercado que tenemos hoy", ha explicado Castrillo.

Relevo generacional

Francisco Moscoso ha querido agradecer la labor del Ministerio de Agricultura por la oportunidad de lanzar este tipo de proyectos para la formación agrícola de los jóvenes que se dedican al sector. "El relevo generacional es un gran problema en Málaga y si esta clase de proyectos no existieran, las explotaciones se cerrarían y abandonarían", ha rematado. UPA Málaga incita a que los jóvenes no abandonen las explotaciones y sean el relevo generacional de sus padres.

El problema de la sequía en Málaga

La sequía supone un desafío para el buen cauce de la agricultura en la ciudad. "Nuestra preocupación principal es el agua y en Málaga no llueve. Tenemos problemas de abastecimiento en los pueblos, los animales también lo están pasando mal", ha confirmado el secretario general de la UPA. "Si va todo como ha dicho la consejera sobre el cuarto decreto, puede que se alivie un poco la situación. Pero vamos tarde, por la dejadez de gobiernos anteriores que no han facilitado infraestructuras para que esto no ocurra". UPA Málaga pide compromiso y recursos: "Nos hace falta la desaladora en la Axarquía, que no divaguen más en el tiempo y que esto sea un hecho real", ha instado al Gobierno y a la Junta de Andalucía.