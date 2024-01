Agricultores reparten 3.000 kilos de limones en Málaga por “la ruina” de los costes de producción

La Plaza de la Marina se ha llenado la mañana de este jueves de bolsas de limones. Concretamente 3.000 kilos. Los ciudadanos que paseaban por la zona han podido llevarse gratis un saco de malla repleto de estos cítricos traídos directamente de las fincas de agricultores locales. Esta iniciativa ha tenido un objetivo: incentivar el consumo de origen frente a la compra de productos industrializados de procedencia y tratamiento sanitario inexacto.

La tarea del agricultor va en decadencia en un escenario en el que no puede generar beneficio por la distribución de su producto. Este es el caso de la cosecha de limones en Málaga, una "ruina" para los agricultores de la zona. La diferencia de precios entre pequeños y grandes comercios afecta de manera negativa a los trabajadores que optan por dejar su producto en el árbol antes que venderlo.

"No es de recibo que el consumidor esté pagando el limón en grandes supermercados a 2 euros", explica el secretario general de La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Málaga (UPA), Francisco Moscoso. Al agricultor le cuesta producirlos 35 céntimos, y se están pagando por debajo de los 20, "incluso en muchos casos tiene que pagar el porte a la industria", ha denunciado el portavoz. "Nos pagan un precio muy bajo por nuestros limones y no los queremos vender porque no nos sale a cuenta, así no podemos tirar para alante con nuestra cosecha, tenemos que abandonarla", declara Alfonso Ramírez, voluntario de la UPA.

Regulación agraria

Moscoso ha notificado la escasa reglamentación que existe para los agricultores y sus cosechas: "Es necesaria la regulación para productos de consumo humano". La Ley de la Cadena sostiene que a partir del 1 de enero de este año los contratos de los agricultores tienen que legalizarse. "Esto en muchos casos no se cumple, y para eso estamos nosotros, para denunciar la falta de compromiso con los contratos de los agricultores", ha reclamado.

La organización agraria ha solicitado a la Junta de Andalucía una regulación que "vele por los agricultores, para que todo el limón que entre de terceros países cumpla las mismas normas fitosanitarias que cumplimos en España". El portavoz de la UPA relata que los limones que se venden en los grandes supermercados vienen de otros países, la mayoría de Sudáfrica, de los que se desconoce el tratamiento sanitario que recibe el cítrico. Moscoso explica que sale más rentable traer los limones de fuera que comprarlos aquí porque "en otros sitios no tienen ni la mano de obra ni los productos fitosanitarios pertinentes".

"El consumidor debería mirar la etiqueta para saber de dónde viene el limón, la naranja o la mandarina, pero el problema es que no miramos", ha manifestado el secretario de la UPA.

La sequía en Málaga ha sido un aspecto que ha influido negativamente en la cosecha de limones: "Hay árboles con buen tamaño, otros tienen un tamaño mediano, pero en proporción nuestros limones son de buena calidad y tratados en las condiciones necesarias para el consumo humano”. La UPA apuesta por la calidad de sus limones y han empezado a negociar la creación de una asociación sin ánimo de lucro para distribuir sus cosechas bajo unas condiciones aceptables, "es difícil meter nuestro limón cuando ya hay tanta cantidad en el mercado, pero si no hay una unión, esto es imposible", ha rematado el secretario portavoz del movimiento.