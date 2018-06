Junta, Diputación y Ayuntamiento valoran el compromiso para evitar una huelga en la hostelería

Las reacciones en las administraciones tras la firma del preacuerdo de la hostelería se están sucediendo desde primera hora de la mañana de este viernes, todas valorando el esfuerzo y el compromiso por ambas partes.

El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo y Planificación Costa del Sol, Elías Bendodo, ha destacado que la provincia está "de enhorabuena" tras la firma esta madrugada del preacuerdo del convenio colectivo de hostelería, que garantiza la paz social en este sector durante cinco años. Bendodo ha celebrado que empresarios y sindicatos hayan firmado un preacuerdo y ha señalado que "es consciente del esfuerzo que han hecho ambos por buscar puntos de encuentro". Así, ha aplaudido la "voluntad de diálogo que han demostrado durante todo el proceso a pesar de la amenaza de huelga". También ha hecho hincapié el máximo responsable del Turismo en la Costa del Sol en que el acuerdo suponga una paz social durante un lustro. "Se trata de un horizonte temporal muy amplio que permitirá aplicar los avances acordados de forma gradual y supondrá una mejora en las condiciones laborales del sector", ha sostenido. La Costa del Sol, ha resumido, "está de enhorabuena con este principio de acuerdo que recoge los intereses de empresarios y sindicatos referidos a un sector económico de vital importancia en la provincia de Málaga que da empleo a más de 80.000 personas". "El turismo es fundamental para sostener nuestra economía y esta es una buena noticia", ha finalizado.

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha mostrado su satisfacción por el preacuerdo. Díaz ha subrayado en su cuenta de Twitter que el preacuerdo entre sindicatos y patronal para los próximos cinco años y que "garantiza, entre otras cosas, un incremento salarial del 13%".

Por su parte, el consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, ha considerado "una gran noticia" para el turismo la firma del preacuerdo. Así lo ha indicado en un mensaje en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, destacando que se garantiza de esta manera "la calidad del empleo y mejoras salariales durante los próximos cinco años". El titular andaluz de Turismo ha venido mostrando su apoyo a los trabajadores del sector, demandando a los empresarios que repartieran parte de sus beneficios además de defender unas "condiciones laborales dignas".

El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha valorado también este martes como "una excelente noticia" el acuerdo. "El turismo y la hostelería son un sector clave de nuestra economía y haber conseguido finalmente un acuerdo nos refuerza y nos anima a continuar trabajando para que la Costa del Sol siga siendo un referente como destino de calidad y también un referente en empleo de calidad", ha añadido. Asimismo, Ruiz Espejo, en un comunicado, ha incidido en que el acuerdo ratifica "la importancia" del diálogo social y la negociación colectiva, al mismo tiempo que ha agradecido el esfuerzo que han hecho ambas partes para acercar posiciones y conseguir que se garanticen mejoras laborales en el sector.

Por último, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado que "es momento de alegría", por la estabilidad y tranquilidad que da al sector. "Es una sensación de alegría y de alivio en el sentido de esa preocupación que compartimos tantos de que no se cerrara felizmente el acuerdo, al final se ha firmado", ha dicho, felicitando y agradeciendo a todos los negociadores de ambas partes su esfuerzo. De la Torre ha recordado, en declaraciones a Europa Press, que ha estado al tanto de las negociaciones y "en lo que he podido influir, lo he hecho, y he animado a que hicieran los esfuerzos de aproximación y acercamiento". "Me alegra muchísimo que se pueda dar ya esta imagen de estabilidad y tranquilidad", ha reiterado, asegurando, además, que se trata de un convenio a cinco años "lo que es una gran noticia, sobre todo porque tiene un componente de sensibilidad social importante para que los niveles salariales estén en una serie de servicios muy típicamente del sector garantizados en el ámbito del propio convenio" y que "no haya vía externalización perjuicio salarial para trabajadores del propio sector".