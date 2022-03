La Junta pide a Sanidad que valore una cuarta dosis en residencias

La Junta de Andalucía pidió este viernes en Málaga al Ministerio de Sanidad que en el seno del Consejo Interterritorial de Salud –donde están representadas todas las comunidades autónomas– que se valore la conveniencia de una cuarta dosis de la vacuna anticovid en las residencias ante el incremento de la tasa. “Donde más aumenta la incidencia es en los mayores de 80 años”, indicó el consejero de Salud, Jesús Aguirre, durante el acto en el que presentó el proyecto del CARE en El Palo.

El representante autonómico confió en que la próxima será una Semana Santa “tranquila”, pero hizo un llamamiento a “seguir protegiéndonos, usar la mascarilla y mantener la higiene de las manos, que el virus está con nosotros y sigue matando”. Por ello, apeló a la “prudencia” y a continuar con la “vigilancia constante” para evitar la propagación del Covid.

El consejero recordó que hay una “tendencia discreta ascendente” tanto en ingresos hospitalarios como de la incidencia del virus. La evolución epidemiológica dirá si son “dientes de sierra o se consolida con el tiempo”. De ahí que hizo mucho hincapié en el mantenimiento de las medidas de protección.

No obstante, señaló que hay menos repercusión clínica debido a la vacunación y en consecuencia también menor presión asistencial. “Tenemos capacidad de absorción. Si no nos hemos tensionado con 5.000 [pacientes hospitalizados, ahora no nos tensionamos con 600 [en la actualidad hay en la comunidad autónoma 568]”, indicó.

También hizo hincapié en que hay que diferenciar entre los enfermos que están con Covid y por Covid. Explicó que según estudios realizados,"de los pacientes ingresados convencionales el 60% están con Covid pero no por Covid", sino que su hospitalización se debe a otras patologías; mientras que en UCI, "el 40% está con, pero no ingresado por coronavirus". En este sentido apuntó que esos números dan una dimensión de la presión asistencial "y vemos que es menor". No obstante, la hospitalización está aumentando de forma lenta.

También avanzó que a partir del lunes, Andalucía al igual que el resto de comunidades autónomas, introducirá cambios en el sistema de vigilancia epidemiológica. "Solo se hará la prueba de diagnóstico a personas vulnerables, por encima de 60 años, sanitarios, sociosanitarios o con sintomatología importante", concretó.

Para cerrar su intervención, el consejero de Salud y Familias instó a la población que no haya completado su pauta o que tenga pendiente la tercera dosis anticovid, que acuda a su centro de salud o a los puntos de vacunación para inocularse.