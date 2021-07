La Junta acuerda el toque de queda para Marbella y Estepona, que debe ratificar el TSJA

La Junta de Andalucía ha acordado este miércoles el toque de queda para Marbella y Estepona por superar la tasa de 1.000 contagiados por 100.000 habitantes. Málaga capital, en cambio, evita la medida porque precisamente en esta jornada ha bajado de ese umbral.

No obstante, esta restricción de la libertad de movimiento que acuerda el Comité de Alerta de Salud Pública no entrará en vigor hasta que no sea ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Además, toda la provincia mantiene las mismas limitaciones en los aforos dado que continúa en el nivel 3 de alerta, el mismo en el que lleva una semana. Sólo en tres municipios de toda la comunidad autónoma se acuerda el toque de queda de 2:00 a 7:00. Las dos localidades de la Costa del Sol y Montoro, en Córdoba.

Tanto Marbella como Estepona bajaron su incidencia en la última jornada. La primera ciudad, pasó de 1.041, 8 el martes a 1.038,4 este miércoles. Un ligero descenso que, sin embargo, no le ha alcanzado para eludir la medida ya que continúa por encima del millar de positivos por 100.000 habitantes. Estepona pasó de 1.073,6 a 1.026,7 en ese mismo periodo. También registra una tasa superior a 1.000 positivos por 100.000 habitantes.

Hay otros ocho municipios de la provincia de Málaga que este miércoles que están por encima de los 1.000 positivos por 100.000 habitantes. Pero todos ellos tienen menos de 5.000 habitantes, con lo que esquivan el toque de queda. Son Alcaucín (1.316,4), Sayalonga (1.211,7), Fuente de Piedra (1.051,8), Villanueva de la Concepción (1.611,9), Benaoján (1.514,1), Faraján (7.279,7) y Jubrique (1.147,2).

En cuanto al nivel de alerta, toda la provincia se queda como estaba desde el 22 de julio pasado, en el nivel 3. En consecuencia, todos los aforos se mantienen con las mismas limitaciones que hasta ahora.