Moreno propone “desnudar” al populismo para combatirlo

El populismo vuelve a cobrar protagonismo a escala mundial y empiezan a sonar las primeras alarmas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que ha pactado con Vox para conseguir la presidencia andaluza, ha asegurado hoy que para “combatir” al populismo “hay que desnudarlo y preguntarles a sus dirigentes cómo van a hacer las cosas que dicen”. “No hay que tenerles miedo sino combatirlos desde la idea, la razón y el debate”, añadió Moreno, quien incluso vio con buenos ojos que tengan tareas de gobierno para poder desenmascarar su ideario. “Cuando se introducen en las instituciones y tienen que asumir responsabilidades concretas queda muy clara su posición y que una cosa son las palabras y otra los hechos”, remarcó.

Moreno ha participado en Málaga en un debate ciudadano junto al finés Jyrki Katainen, vicepresidente de la Comisión Europea para Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad. El presidente de la Junta de Andalucía destacó que “los populistas hacen frases huecas y grandilocuentes, llaman la atención para un titular, pero detrás de esas frases hay poca reflexión y poca viabilidad”. Moreno dijo que “no hay una sola causa” del rebrote de los partidos populistas y apuntó a la crisis económica, “que ha generado una frustración colectiva, una falta de ilusión, esperanza y descrédito de las instituciones” y al hecho de que se ha desatado “una ola de proteccionismo y nacionalismo en el mundo occidental”.

Juan Manuel Moreno "Los populistas hacen frases huecas y grandilocuentes, llaman la atención para un titular, pero detrás de esas frases hay poca reflexión y poca viabilidad”

El presidente andaluz señaló que “hay que prevenir el populismo” porque, por ejemplo, “ha llevado a Gran Bretaña a estar en una grave crisis institucional que afecta a Europa”, aunque consideró que se trata de un fenómeno “coyuntural que se desvanecerá con el paso del tiempo, pero el problema es lo que nos pueda dejar detrás”. En cualquier caso, Moreno pidió a los ciudadanos que confíen en “partidos sólidos, serenos y previsibles”.

“Todo el mundo puede llegar a miles de personas por las redes sociales y hay líderes carismáticos que dan supuestas soluciones y respuestas fáciles a problemas que son muy complejos”, comentó, por su parte, Katainen, quien remarcó que “es muy difícil contrarrestar el populismo a nivel institucional porque está a nivel local”. “El populismo puede contrarrestarse a nivel local. No podemos acusar a los que votan a los populistas, pero hay que asegurarse de que las personas reciben información relevante y real”, añadió el vicepresidente de la Comisión Europea. Katainen, que esta tarde tuvo otro encuentro con una colonia de finlandeses en Fuengirola, subrayó que “las personas tienen miedo al futuro en un mundo que es cada vez más complicado y la mayoría de partidos populistas ofrecen volver al pasado, lo que le resulta más seguro a la gente”. No obstante, el también ex primer ministro de Finlandia precisó que “son una minoría en las instituciones”.

Jyrki Katainen "Las personas tienen miedo al futuro en un mundo que es cada vez más complicado y la mayoría de partidos populistas ofrecen volver al pasado, lo que le resulta más seguro a la gente"

El populismo está de moda, pero hay numerosos temas de interés para una región como Andalucía que, pese a haber recibido 80.000 millones de euros en ayudas de la Unión Europea en las últimas cuatro décadas, sigue teniendo una de las mayores tasas de paro del continente y es considerada objetivo 1 al no alcanzar el grado de convergencia necesario con otras regiones más avanzadas. “Esos 80.000 millones no se han utilizado de la forma más eficiente para converger con las regiones más prósperas de Europa y hoy, tristemente, estamos peor que hace 36 años en términos de convergencia con otras regiones españolas”, lamentó Moreno, quien recalcó que “no hemos sido capaces de aprovechar al 100% las oportunidades que nos ha ofrecido la Unión Europea porque no hemos tenido un gobierno eficiente”.

El presidente de la Junta aseguró que con su mandato van a “desatascar” las políticas activas de empleo porque Andalucía lleva varios años sin ofrecer cursos de formación o talleres, y anunció que iba a poner en marcha “una revolución que nos permita ser atractivos para atraer más inversión extranjera y nacional”. En este sentido, Moreno dijo que iba a bajar la presión fiscal para que fuera “similar” a las de otras comunidades españolas, a “quitar leyes y dispersión normativa” porque “hay una maraña que impide captar inversiones con tanta burocracia”, y a “recuperar la marca Andalucía que tiene un poderío brutal”. “Necesitamos ser competitivos desde un punto de vista fiscal y burocrático”, insistió.

El vicepresidente de la Comisión Europea no entró a valorar la situación del mercado laboral andaluz, pero sí comentó que España es el tercer beneficiario de la estrategia Horizonte Europa que concederá 100.000 millones de euros para que las empresas inviertan en innovación y que hay 150.000 pymes españolas que ya han conseguido financiación del Plan Juncker. También recomendó a España mejorar la “calidad” de la formación profesional.