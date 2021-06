La Malagueta acogerá cuatro festejos taurinos en el mes de agosto

a Diputación de Málaga trabaja en la organización de cuatro festejos para el mes de agosto, previstos para los días 19, 20, 21 y 22. El diputado de Asuntos Taurinos, Víctor González, explicó que, aunque la feria pueda variar de fecha, trasladándose a septiembre, el calendario taurino “está ahí”, con otras ferias como Bilbao o Almería a la par. Tan solo una complicación en la situación epidemiológica haría “variar esta previsión inicial”, cuyo aforo dependerá del que marquen las normas en las fechas señaladas . “No es fácil agendar toros y toreros”, detalló González quién aseguró que desde principios de año lleva trabajando en el desarrollo de estos festejos, mediante reuniones con diferentes profesionales del sector.

La Diputación apuesta por el empresario sevillano José María Garzón (Lances de futuro) para que sea el encargado de organizar esta feria taurina: “Hay que recordar que Garzón quedó segundo en la última vez en la que la plaza de toros, (perteneciente al organismo supramunicipal), salió a concurso. Tiene una trayectoria muy respetable”, subrayó el diputado.

Los festejos tendrán un carácter benéfico y en las próximas semanas se darán a conocer los fines

De igual modo, destacó la capacidad empresarial que, durante el último año, Garzón “ha demostrado”, organizando distintos festejos por todo el país y en plazas de primera. Pese a que la configuración final de los carteles todavía no se conoce, desde el área de Asuntos Taurinos aseguran que constará de una novillada picada y dos o tres corridas de toros: “Todavía no sabemos si habrá también una corrida de rejones. Estamos yendo con mucha cautela”, afirma González. Los carteles, que se darán a conocer en “aproximadamente dos semanas”, presentan una novedad añadida y es que serán festejos benéficos. A la espera de “perfilar los últimos detalles”, todavía no sé conoce a qué fines irá destinado el dinero recaudado.

Lances de futuro, la empresa que regenta José María Garzón, tiene en su haber la gestión de plazas como Córdoba, Torrejón de Ardoz o Santander. En los últimos días, la empresa publicó en sus redes sociales una fotografía del ruedo de La Malagueta, acompañada de un mensaje en el que se leía: “Trabajar por Málaga y por la tauromaquia es un reto que exige altas dosis de responsabilidad. Una plaza de primera, en una ciudad de primera, merece una gestión de primera. ¡Trabajaremos con ilusión para lograrlo!”.

Durante el pasado 2020 no se pudieron celebrar corridas de toros en la plaza de La Malagueta. Tan solo una clase práctica televisada, organizada por la Escuela Taurina de Málaga, en la que participaron diferentes novilleros, permitió que animales bravos salieran a l ruedo. El último festejo que acogió el albero malagueño fue la final del Certamen Internacional de Escuelas Taurinas celebrado en agosto de 2019, resultando como triunfador Jesús Romero, de la escuela taurina de Guadalajara.