La lectura en los tiempos del coronavirus

"Ojalá tuviera más tiempo para leer. A mí es que leer me pirra pero, claro, con el ritmo de vida tan trepidante y estresante que llevamos hoy en día pues ni remotamente tengo tiempo para leer todo lo que me gustaría".

¿Le suena esta frase? Sí, es muy posible que usted, como todos, en algún momento de su vida (con total probabilidad durante el transcurso de una cita), haya soltado semejante patochada.

Ante una frase a la que nuestras madres podrían apostillar "anda y no digas eso donde alguien pueda escucharte", ahora, en tiempo de confinamiento, sólo podemos decir: ¿no querías sopa? Pues toma dos meses de caldo. Si durante el estado de alarma no te terminas ese libro que siempre estás diciendo que vas a leer, es que no lo vas a leer en la vida. Ya sabes, nunca tenemos tiempo para lo que en realidad no queremos hacer.

Pero si es usted de esos que ha quemado Netflix, que ha esclarecido por pura insistencia cansina todos los rincones oscuros del pasado de su pareja que le quedaban por iluminar, que ha limpiado trescientas veces su casa como para poder operar a corazón abierto en la mesa del salón, y ya lo único que tiene que hacer es cuidarse las úlceras que le han salido en la espalda de estar tumbado en el sofá, creemos que ha llegado el momento de que abra un libro.

Puede ser una de esas cosas que se hacen por primera vez y, no sé, a lo mejor hasta es mejor de lo que imaginamos. A tiempos desesperados, medidas desesperadas.

Para que esto sea lo más fácil del mundo, editoriales y librerías de la provincia de Málaga se adaptan a la actual situación y siguen ofreciendo de la mejor manera posible -dadas las circunstancias- su catálogo, o incluso lo incrementan con ofertas y descuentos.

Para que durante las semanas en las que se estire el estado de alarma no nos falte lectura (como si eso fuera posible: hemos aprendido a no ver la enorme Pila de libros que se acumula en nuestra mesita de noche y que, una madrugada de estas, se va a derrumbar sobre nuestras cabezas cual avalancha y nos va a traer un disgusto de los gordos).

Agapea: libros urgentes

La librería Agapea es una de esas librerías que no ha parado su actividad durante el estado de alarma, sino como comenta Rocío Rivera, su responsable de Gestión Cultural, "hemos visto cómo se incrementaban nuestras ventas on line; en un primer momento redujimos la plantilla al mínimo y ahora hemos vuelto a traer a todos los que, por necesidad, han de trabajar presencialmente y el resto estamos desarrollando nuestra labor en teletrabajo”.

Una labor, la que necesariamente se realiza de manera física en sus almacenes, que Agapea cuida mucho de controlar con medidas higiénicas obligadas por el avance del coronavirus.

Así, a pesar de que las tiendas físicas de Agapea están cerradas, en sus almacenes se afanan por enviar todos los pedidos que se realizan a través de su web. En Málaga Agapea cuenta con más de 250.000 títulos en sus estanterías, por lo que si alguien está buscando un libro, y Agapea lo tiene, llegará a su casa sin problemas.

De hecho, la librería ha reducido su precio mínimo -ahora está a 18 euros- para realizar un envío a domicilio de forma gratuita.

Además, Agapea cuenta con una sección de ebooks, por si alguien necesita imperiosamente un libro y se lo quiere descargar.

Ediciones El Transbordador

La malagueña Ediciones El Transbordador es una editorial de genero con sus pies puestos en la ciencia ficción, la fantasía y el terror pero que no teme explorar otras realidades y propuestas (especialmente interesante es su apartado de poesía, Pequeño Laboratorio Alternativo, donde se mezclan sin complejos cualquier elemento que podamos imaginar).

Nacida a finales del 2015, El Transbordador no ha parado de crecer: novelas, relatos cortos, ensayo… parece que ni siquiera el cielo es el límite para esta editorial.

El Transbordador, debido al estado de alarma, ha dejado de realizar envíos de sus libros en catálogo, para de este modo minimizar el riesgo en la medida de lo posible en cuanto al avance del Covid-19. Pero su línea de ebooks se mantiene abierta y en ella se encuentra gran parte de su catálogo, puesto en digital a disposición de todo el mundo que lo desee.

Además, El Transbordador cuenta con presencia en la web Patreon donde ofrecen diversos contenidos dependiendo el grado de implicación de cada cual.

Una de las ofertas que la editorial ha habilitado durante el estado de alarma es que, por un lado, ofrecen los relatos que han ido colgado en su Patreon en digital a un precio mínimo de 2 euros (¡una ganga!), así como una colección específica de relatos cortos en descarga totalmente gratuita que se ha pergeñado expresamente para la ocasión.

Con estas condiciones, ya pueden venir todos los confinamientos que quieran, que aquí les estaremos esperando.

Librería Luces

Un clásico entre los clásicos es la Librería Luces que, tras cambiar de ubicación, se enfrenta a esta situación que está afectando a todo el mundo del libro.

El servicio de Luces se basa en los pedidos a través de Internet y el teléfono. Una manera de mantener el servicio mínimo necesario para todas aquellas personas que siguen comprando a través de su web.

Un apoyo mutuo entre lectores y libreros.

Pálido Fuego

La editorial Pálido Fuego es otra editorial de Málaga por la que se ha de apostar estos días. Si algo puede ayudar a cualquier librería o editorial durante el parón del estado de alarma es que los lectores compren libros de sus catálogos.

No importa que no se puedan entregar a lo largo del confinamiento, porque en cuento pase, los libros llegarán. Los libros, gracias al Cielo, siempre llegan.

Así que no dejemos para mañana el libro que podamos comprar hoy.

Además, Pálido Fuego ha liberado de manera gratuita una serie de libros de relatos de cine que complementan a la Semana de Cine de Melilla que se celebra cada año. Todo un lujazo por el módico precio de cuesta gratis.

Librería Proteo-Prometeo

Se puede prometer que Prometeo sigue abierto, pero sólo a través de la Red. La Librería Proteo-Prometeo sigue también ofreciendo su servicio con voluntad de rendir cuentas al lector comprometido.

Además, en su propia web cuentan con una sección de ebooks, lo que facilita aún más si cabe su labor en estos tiempos tan complicados.

Editorial Letraversal

La editorial Letraversal realizará los envíos físicos en cuanto acabe el estado de alarma, pero eso no es excusa para no comprar ahora alguna de sus propuestas.

La base de Letraversal es una apuesta poética y política transversal, que también pretende transgredir, transbordar y transformar. Casi nada.

Una editorial que además apuesta por lo colaborativo, ya que dona el 35% de las compras realizadas en su web durante el estado de alarma a la librería española que el comprador escoja.

También disponen en plataformas digitales de los ebooks de sus dos primeros títulos, y quieren celebrarlo regalando la versión electrónica a las diez primeras personas que adquieran en su página el libro físico (todavía quedan. ¡Corred, insensatos!).

EDA Libros

Ediciones De Aquí nació en 2001 y desde entonces llevan realizando una labor laboriosa (nunca mejor dicho) con ediciones de libros muy cuidadas.

Como sus responsables mismos dicen, no publican muchos libros al año porque prestan toda su atención en elaborar productos únicos, con algo que ofrecer a los lectores.

Una editorial que ha sobrevivido a largos años y dificultosas crisis y que, con el apoyo de sus fieles lectores, seguirá surtiendo de literatura las estanterías de nuestras bibliotecas.

El Toro Celeste

El Toro Celeste, ETC, es otra editorial malagueña que no podemos pasar por alto ni olvidar en este tiempo de necesidad lectora.

Su propuesta abraza múltiples disciplinas y ofrece un catálogo completo en el que se entremezcla la poesía, el ensayo, el teatro, la novela, el relato…

Todas las mieles del acervo cultural de la provincia que se encuentran a un sólo clic porque El Toro Celeste también cuenta con ediciones digitales que merecen mucho la pena explorar.

Y recuerden: aquí no están todas las librerías ni todas las editoriales de Málaga. En la provincia hay una gran cantidad de ellas, pero si no queremos que después del estado de alarma su número se vea drásticamente reducido, no debemos dejar de adquirir sus diversas propuestas.

Luego no vale lamentarse con eso tan socorrido de "ay, qué pena me da cuando cierra una librería". Apoyémonos entre todos.

Si quieren, no lo hagan por altruismo: como lectores tenemos que cuidar a las personas que nos suministran nuestra droga.

¡Y quédense en casa leyendo, leñe!