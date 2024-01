Málaga cerró 2023 con una subida del 6,9% en el precio de la cesta de la compra

Los precios no aumentaron en Málaga el pasado mes de diciembre. Esto hizo posible que 2023 acabase con cierta contención tras las amplias subidas registradas la primera mitad del año. Sin embargo, los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran múltiples lecturas. El precio de la cesta de la compra sí que aumentó en términos interanuales un 6,9%, pero menos que en toda España, donde subió un 7,1%. Justo al revés ocurrió con la tasa interanual del IPC, que se incrementó un 3,8% al tiempo que la media española se quedó en 3,1%.

Lo anterior, en conjunto, significa que conforme se fue avanzando el año, llenar un mismo carrito de la compra resultó más caro, pero con subidas cada vez menores. No obstante, estos incrementos quedan lejos de los registrados en 2022, el año en que la cabalgada inflacionista golpeó con mayor fuerza el poder adquisitivo de los compradores. Por ejemplo: en diciembre de 2022, el incremento mensual de los alimentos y bebidas no alcohólicas se situó en el 17,2% en Málaga. Nada que ver con la situación del último mes de 2023 cuando, como se ha dicho, los precios no se movieron.

Por su parte, en Andalucía, el IPC bajó en diciembre un 3,3% en términos interanuales, dos décimas por debajo de la tasa del mes anterior. Asimismo, el dato de diciembre es el más bajo registrado en Andalucía desde agosto de 2023. En términos mensuales, la inflación en Andalucía disminuyó un 0,1%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 3,3%.

Por provincias, donde más se han incrementado los precios en el último año fue en Málaga (3,8%), seguida de Córdoba (3,7%, con una bajada mensual del 0,1%), Almería (con un 3,3%, y una bajada mensual de un 0,2%), Granada (con un 3,2%, y una subida mensual del 0,1%).

A continuación se sitúa Cádiz (3,1%, y una bajada del 0,1% respecto al mes anterior), Huelva y Sevilla (con un 3%, respectivamente, y una subida mensual del 0,1% para la primera, y una bajada del 0,1% para la segunda), y, por último, Jaén (con un 2,8%, y una bajada del 0,1% respecto al mes anterior).