Málaga construirá 900 alojamientos transitorios por 400 euros de alquiler

A poco que se repasen las últimas noticias relacionadas con el mercado de la vivienda en Málaga, resulta evidente que la ciudad tiene un problema, que se viene acuciando, de aumento de precio que genera que cada vez sea más difícil acceder a la vivienda para el malagueño, que tiene un nivel de ingresos medios que no sube, ni mucho menos, al nivel del metro cuadrado de suelo.

A modo de ejemplo, recordar el último informe del Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) que reflejaba que el crecimiento de la ciudad estaba haciendo que los jóvenes tuvieran que mudarse a municipios limítrofes, que sólo el 43% de la vivienda en la capital cueste menos de 200.000 euros –con un metro cuadrado a más de 2.600 euros de media– o que la fuerte demanda de vivienda nueva anime a los promotores, mientras la VPO ni está ni se la espera, según el Colegio de Arquitectos de Málaga.

Mientras, las empresas siguen mirando a la ciudad y anunciando su crecimiento. Esta semana la consultora EY ha anunciado que amplía su apuesta por la ciudad con 2.000 nuevos trabajadores, Vodafone tendrá 600 trabajadores en marzo, Google tiene previsto instalarse en el Muelle 1 –con el consiguiente aumento de empleados– en 2023. Y todo hace indicar que muchos de ellos serán foráneos con un sueldo superior al trabajador malagueño. Esto, que a la larga debería repercutir positivamente en el conjunto de la ciudad, en el corto plazo sólo puede acrecentar el problema.

Es por eso que el Ayuntamiento está manos a la obra espoleando la vivienda de protección oficial y buscando localizaciones para generar no sólo VPO en venta, si no también en alquiler. Una vez cerrado definitivamente el proyecto de las tecnocasas, la idea de generar alojamientos para jóvenes (y no tan jóvenes) sigue presente en la Casona del Parque, véase la Manzana Verde o la creación de 900 alojamientos transitorios en once puntos distintos de la ciudad.

Este último proyecto, que se lleva gestionando al menos desde finales del año pasado entre la Gerencia de Urbanismo y el Instituto Municipal de la Vivienda, ya tiene reservados los once solares en los que el Consistorio pretende levantar unos 80 o 90 alojamientos (harían un total de, al menos, 900 espacios distintos) en los que jóvenes, trabajadores o personas mayores puedan vivir en comunidad por un espacio de tiempo que, si bien no debe estar prefijado, sí que se concibe como algo temporal.

La fórmula fijada por el Consistorio está bien definida: alojamientos por 300 o 400 euros gracias a la colaboración público privada. El concejal de Urbanismo, Raúl López, explica que la idea es que las ceder las parcelas a un privado o dejarlas a un precio que le permita que la construcción de estos 80 o 90 alojamientos en cada una de las parcelas destinadas al precio que pretende el Ayuntamiento.

Todas las parcelas cuentan con, al menos 1.400 metros cuadrados sobre los que edificar, teniendo la más grande 7.850 metros cuadrados. Los equipamientos se encuentran en calle Gorky (Palma-Palmilla), avenida Lope de Vega (Puerto de la Torre), Parque Norte (Bailén Miraflores), El Cónsul (Teatinos), El Duende (Cruz de Humilladero), urbanización San Alberto (Bailén Miraflores), calle Platero Diego de Baena (Bailén Miraflores), calle Victoria Kent (Bailén Miraflores), El Retiro (Churriana), Solvia Este (Puerto de la Torre) y Hacienda Cabello (Puerto de la Torre).

El plan del Ayuntamiento es “a corto plazo”, con la mirada puesta en que la redacción de los proyectos esté en licitación este en 2023. Sobre la organización interior de las viviendas, López Maldonado aclara que pueden ser de varios tipos, bien varias habitaciones con baño privado y cocina compartida (además de otras zonas comunes), habitaciones individuales con baño y cocina compartidos o estancias tipo estudios, “habrá que verlo, hay grupos de personas mayores que nos piden que la estancia sea más comunitaria, una vez lo saquemos a licitación veremos que nos recomiendan los expertos”, detalla el concejal.

En ellos tendrán cabida tanto estas personas mayores que busquen un espacio en el que estar acompañadas, como jóvenes que busquen el primer espacio en el que independizarse, como trabajadores que tengan que estar en la ciudad un corto espacio de tiempo y que prefieran esta alternativa a vivir en un hotel.