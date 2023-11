Málaga derrama lágrimas violetas un 25N más: "La lucha no ha terminado"

El sol ha brillado con fuerza este 25 de noviembre en Málaga por las 52 mujeres asesinadas este 2023. Sus rayos han reflectado con fuerza el violeta de las miles de banderas congregadas en torno a la plaza de la Marina, desde donde ha dado comienzo la manifestación de este año por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Puede que su brillo se haya apagado, pero su historia no se olvida. Por eso, todas las mujeres que fueron asesinadas en España desde 2003 han encabezado la marcha, representadas en una pancarta que incluía sus nombres, edad, fecha y lugar de su asesinato. El cartel lo han portado simpatizantes de la plataforma Violencia Cero, convocantes de la manifestación.

La marea morada compuesta por más de 3.000 personas ha invadido el centro de la ciudad al son de un coro de voces que clamaban: "¡No son muertas, son asesinadas!" y "¡Denuncia archivada, mujer asesinada!", entre otras muchas consignas. Voces incansables como la de Carmen, una mujer jubilada y ex militante de CCOO, que tras más de 60 años de lucha sigue en pie dando ejemplo a las generaciones futuras. "La lucha no ha terminado. La gente joven tiene que aprender de los errores y actitudes que se daban en el pasado para no repetirlas. No tienen que tolerar ningún acto de violencia ni caer en estereotipos machistas", ha declarado Carmen.

Las voces de esta lucha no pertenecen solo a mujeres, sino también a hombres como Fernando Pérez, un pensionista que se ha desplazado desde Álora con su cencerro para "armar mucho jaleo" y "batallar por la causa feminista". Adrián Luque, trabajador y estudiante, también ha sido uno de los muchos jóvenes que ha acudido a la marcha para "apoyar a sus compañeras" y que ha expresado su preocupación ante un "auge de pensamiento machista e ideas extremistas entre la juventud actual".

Carmen Martín, presidenta de la Plataforma Violencia Cero, ha expresado su orgullo ante "los logros y el progreso fruto del sudor y esfuerzo de la lucha constante". Sin embargo también ha dejado constancia de su preocupación ante "la lentitud" de dicho avance y "la reacción negativa del sistema y la sociedad", puesto que "ante un avance se produce una reacción". Además ha señalado la falta de regulación en las redes sociales como el "causante y aliciente" del aumento de "actitudes machistas en la juventud", indicando que es una campo que "debería convertirse en un ámbito de responsabilidad política".

Desde el Sindicato de Estudiantes, que también ha estado presente, militantes como Ana Martín han declarado que "hay que levantar y animar un poco más a la juventud, falta una lucha más activa", y ha asegurado que "la ley mordaza ha inculcado mucho miedo". También ha dejado claro que "la lucha feminista es inclusiva" y ha expresado su disconformidad ante "algunas consignas tránsfobas que se cantan en ciertas manifestaciones".

La protesta ha terminado en la plaza de la Constitución, que se ha coloreado de negro y morado con la presencia de todos los asistentes. Cristina Vallejo, periodista y simpatizante de la causa, ha leído un manifiesto en el que se ha denunciado "el aumento de la violencia sexual" y "la justicia patriarcal que en vez de proteger a la mujer la revictimiza", entre otras situaciones.

El broche de oro lo ha puesto Rosa Palomo, que ha alzado la voz convirtiéndose por unos minutos en la viva imagen de la artista María Jiménez, mientras interpretaba su famoso tema "Se acabó", y dejando claro que lo que sí se ha acabado es el conformismo ante las actitudes machistas y la violencia hacia la mujer.