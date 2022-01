Un usuario de Málaga sobre la tramitación de su baja por Covid: “El médico bien, el sistema fatal”

Miles de personas han tenido que lidiar con el sistema sanitario en estas últimas semanas para tramitar su baja tras haber contraído el coronavirus. Y en muchas ocasiones no ha sido fácil. Un usuario contagiado resumía:“El médico muy bien, pero el sistema fatal”.

Javier se sintió mal y se hizo el test de antígenos el lunes 3 por la tarde en un centro privado. Dio positivo. Llamó insistemente al día siguiente a Salud Responde. Le dijeron que por correo electrónico le enviarían la documentación de la baja. Pasó el miércoles, el jueves y llegó el viernes. Nada, no le habían enviado nada. “Habían pasado varios días y no tenía ni cita con el médico ni había tramitado mi baja”, sintetizó.

Estuvo “una hora y cuarto” al teléfono, llamando a su centro de salud, en la capital. No le atendieron. “De hecho, todavía no he podido comunicarme con mi centro de salud”, aseguró. Volvió a llamar a Salud Responde y explicó su situación: en cuarentena por positivo con Covid y sin poder tramitar la baja. Le indicaron que contactara con su centro de salud o pidiera cita por la aplicación.

Finalmente, a través de la APP logró una consulta con su médico de cabecera para el lunes 10 –una semana después de haber dado positivo– para el seguimiento de su estado de salud y la gestión de la baja. “En Salud Responde me dijeron que los centros estaban colapsados”, afirmó. El lunes, el facultativo lo llamó por teléfono.

“Lo difícil fue ponerme en contacto con el médico para tramitar la baja; la burocracia que hay. Pero luego, el médico fue fantástico; muy amable y resolutivo”, aseguró. Pero el profesional tampoco lo tuvo fácil. El sistema estaba bloqueado y “tuvo problemas” para gestionar la baja. Pero insistiendo, insistiendo, finalmente lo consiguió y le mandó la documentación por mail. El martes volvió a llamarlo para hacerle seguimiento.

Como todavía tenía síntomas y malestar, le amplió la baja unos días más y en el mismo acto, le programó el alta. Ya prácticamente recuperado, Javier resume su experiencia:“Con el médico muy bien. Hizo un sobreesfuerzo y fue superatento. Pero el sistema muy mal, fatal...”