"Yo no he hecho nada, yo no fui”, declara 'El Melillero' tras el registro de la vivienda en la que fue detenido

Después de ser arrestado en la noche del viernes, El Melillero fue llevado este sábado a la casa en la que fue detenido, en Mijas, para efectuar un registro. Durante más de tres horas los agentes de la Guardia Civil inspeccionaron la vivienda en la que el individuo se ocultaba y donde fue localizado junto a otras dos personas que también están arrestadas. A su salida de este lugar fue grabado por las cámaras y al preguntarle los periodistas si estaba arrepentido, respondió: “Yo no he hecho nada, yo no fui”. Así se defendió mientras tres agentes lo volvían a meter en el vehículo policial.

La operación Tindra, en la que se detuvo al Melillero y otras cinco personas por encubrimiento, comenzó el pasado martes, después de que el hombre de 26 años, presuntamente, arrojara un bote de ácido a dos jóvenes de esa misma edad en Cártama, una de ellas su ex novia.

El operativo ha contado con la participación de más de 200 guardias civiles coordinados con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en una intensa búsqueda para dar con su paradero. La detención del Melillero fue culminada por investigadores del puesto principal de Mijas, pero en el operativo participaron, entre otros, agentes pertenecientes al Grupo de Acción Rápida (GAR) del Instituto Armado, que contaron con el apoyo de varias unidades.

Entre ellas, colaboraron seis unidades de efectivos de la Policía Local de Mijas, quienes “prestaron apoyo y cobertura para acotar la zona de búsqueda y evitar que el sospechoso que estaba siendo perseguido pudiera huir”, según destacó ayer el alcalde de esta localidad, Josele González, quien agradeció a los agentes que “no han cesado en su labor hasta dar con el paradero del conocido como Melillero”.

También hay que recordar que en la primera persecución al sospechoso participaron las policías locales de Málaga, Mijas, Fuengirola, Benalmádena y Marbella, que controlan los accesos.