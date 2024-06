Moreno apela a los jóvenes malagueños a que expresen su rebeldía votando el 9J

El presidente del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno, ha apelado este sábado a los jóvenes de Andalucía para que expresen su rebeldía ante las recientes decisiones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, votando en las próximas elecciones europeas del 9 de junio ya que son "los arquitectos de la Europa del futuro". Así lo ha manifestado en un encuentro con jóvenes en Marbella, junto a la presidenta provincial del PP de Málaga, Patricia Navarro, la alcaldesa del municipio, Ángeles Muñoz, así como las presidentas autonómica y provincial de Nuevas Generaciones, María José Carmona y Jessica Trujillo respectivamente.

El presidente andaluz ha comenzado su intervención trasladando su dolor y solidaridad a la familia de la compañera de NNGG de Jerez de la Frontera, Noemí Valle, ante su pérdida este pasado viernes. Con el ejemplo de Noemí -ha dicho Juanma Moreno-, los jóvenes son los arquitectos de la Andalucía que viene y construyen la sociedad del progreso y futuro. "Son la esperanza de nuestra tierra, están comprometidos haciendo de Andalucía una tierra más emprendedora, para avanzar y para competir con los mejores", ha valorado. En ese futuro, según ha destacado, Europa juega un papel destacado al ser el espacio más amplio de libertades en el mundo.

"Los jóvenes son los arquitectos de la Europa del futuro y de los valores que representa hoy Europa como cuna de las civilizaciones", ha insistido subrayando que ese es el motivo principal de la importancia de esta cita electoral. "Nos jugamos mucho y tenemos que estar todos movilizados", ha explicado Juanma Moreno citando ejemplos de los proyectos andaluces impulsados con fondos europeos y claves para el futuro de Andalucía, como infraestructuras sanitarias o educativas.

Por ello, ante las nuevas incertidumbres a las que se enfrenta Europa, "es fundamental tomarnos en serio estas elecciones". Entre las razones, ha destacado el agua, clave para los sectores productivos de Andalucía. "Nuestra tierra genera alimentos para 500 millones de personas en Europa", ha recordado haciendo también un llamamiento a "alzar la voz" este 9J para "recordarle al Gobierno de Sánchez los agravios que sufrimos permanente" ante la falta de infraestructuras. "No es de recibo que Marbella no tenga tren o que, con la Ley de la Vivienda, ponga a las cosas más difíciles a la hora de acceder a una vivienda", ha opinado ante la gestión de Sánchez.

Ante la aprobación de la Ley de la Amnistía, Juanma Moreno ha lamentado que "se borre de un plumazo el trabajo de cientos de fiscales, magistrados, policías, que han ido trabajando para juzgar a quienes vulneraron la Constitución". "Delinquieron a sabiendas y a todos se les perdona su sentencia. Sánchez no ha tomado esta decisión por convicción, sino por siete votos y por egoísmo", ha lamentado el presidente del PP-A. Por eso -ha continuado-, "los españoles de buena fe que están contrariados tienen una oportunidad. La rebeldía se expresa votando en las urnas, derrotando democráticamente y abriendo la puerta de salida al Gobierno de Sánchez".

"No podemos permitir que el 9J se convierta en una aval a sus políticas que dividen a su sociedad para seguir construyendo su muro", ha recalcado. Así, Moreno ha subrayado que este 9J el instrumento útil es el voto al PP para "no truncar el futuro de Andalucía y no perder esa mayoría social que hace que nuestra tierra siga cambiando a mejor". "El 9J tenemos la suerte de poder votar. Que nadie se quede en casa", ha concluido.