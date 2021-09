Oferta de empleo en Málaga: 30 puestos de cocina para el nuevo hotel en La Equitativa

El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), Agencia Pública del Ayuntamiento de Málaga, colabora con la empresa Only YOU Hotel Málaga en la selección de más de 100 candidatos para los restaurantes y terraza Carmen y Lola del nuevo hotel de cinco estrellas de esta empresa hotelera, ubicada en La Equitativa.

Para esta apertura, prevista a inicios del mes de octubre, se prevé la creación de 30 nuevos puestos de trabajo, entre los que se encuentran todos los perfiles de cocina (cocinero, jefe de cocina, ayudante de cocina) y sala (jefe de sala, camareros y ayudantes de sala, runners, hostess). En total, el equipo de recursos humanos del Only YOU prevé contar con 80 profesionales aproximadamente para la gestión integral del hotel.

“La participación del IMFE en el proceso de selección –afirma Luis Verde, concejal del Área de Fomento del Empleo - forma parte de la estrategia municipal para promover el empleo y apoyar las empresas creadoras de puestos de trabajo y generadoras de riqueza para la ciudad en diferentes sectores económicos. Y en este caso, la puesta en marcha de un hotel de cinco estrellas supone un importante activo que incrementa nuestra oferta, sumando establecimientos hoteleros de primera categoría que repercuten de muy distintas maneras en la economía de la ciudad. Una de ellas, la creación de empleo directo”.

Desde el miércoles 22 al viernes 24 de octubre, el equipo de recursos humanos de Only YOU Hotel Málaga ha realizado las entrevistas individuales de trabajo a más de 100 candidatos en las instalaciones de IMFE en c/ Victoria. Asimismo, este equipo continuará colaborando con IMFE en los próximos meses con otras vacantes que puedan surgir y nuevos puestos para su restaurante y otros departamentos del como recepción, mantenimiento, pisos, etc.

Esta nueva colaboración de IMFE en la apertura de una empresa en Málaga y la consiguiente generación de empleo se suma a anteriores colaboraciones con empresas tan conocidas como IKEA, Mediamarkt o el Hotel Palacio Solecio Málaga, y se enmarca dentro de la labor diaria de intermediación laboral que se presta a cualquier empresa a través de la Agencia Municipal de Colocación (AMC), a la que se accede a través de la web www.malagaempleo.com.

El trabajo del equipo de la Agencia consiste en recibir las ofertas de empleo de las empresas y contacta con ellas para conocer todos los detalles del perfil que necesiten cubrir (requisitos, competencias, condiciones laborales). Hecho esto, la agencia realiza el reclutamiento y selección, evaluando competencias de los aspirantes, y envía a la empresa una preselección de los candidatos más adecuados al puesto, generalmente 5 por vacante.

Por su parte, las empresas usuarias del servicio, una vez recibidos los candidatos seleccionados, finaliza la selección y la comunica a la agencia. Este servicio de intermediación laboral se presta gratuitamente a cualquier empresa que necesite encontrar y contratar talento en Málaga.

El nuevo establecimiento se ubica en el emblemático edificio de la Equitativa, edificio donde, además del hotel de 5 estrellas de Only YOU, se ubica el hotel de 4 estrellas que gestiona Grupo Soho Boutique Hotels, grupo hotelero que también colabora con IMFE para encontrar y contratar profesionales en Málaga.