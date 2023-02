El PP pide un plan de estabilización de playas "y no el plan de desmantelamiento de Sánchez"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha exigido este sábado al Gobierno central un plan "serio y contundente" para la estabilización de las playas del litoral malagueño "y no un plan de desmantelamiento que es lo que pretenden hacer" el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Así lo ha expuesto junto a las alcaldesas de Fuengirola y Torremolinos, Ana Mula y Margarita del Cid, durante una reunión de trabajo mantenida con representantes populares de toda la provincia y distintas asociaciones de empresarios de playas, marco en el que han abordado medidas para la estabilización del litoral frente a los temporales de levante y fenómenos costeros cada vez más frecuentes en estas fechas.

En este sentido, Navarro ha incidido en la necesidad de llevar a cabo "un plan riguroso que analice tramo a tramo de la costa para determinar qué solución se adapta mejor a la problemática que cada año sufren nuestras playas".

Por contra, ha rechazado el plan de protección del litoral que presentó el Gobierno central hace un año, destacando que "pretenden renaturalizar las playas, cuando todo el mundo sabe que en Málaga lo natural son las piedras, y parece que eso es lo que quieren: tener pedregales en lugar de playas, hacerlas desaparecer".

Es por ello por lo que Navarro ha defendido que "la única manera de preservar nuestras playas es protegerlas, con sentido común, con trabajo e informes técnicos, y no con un plan de desmantelamiento", ha manifestado, subrayando que "si el PP tiene algo claro es que cuando lleguemos al Gobierno sabremos imprimir sentido común y el mandato del sector a la gestión de nuestro litoral".

Del mismo modo, la dirigente popular ha insistido "en el abandono del Gobierno Sánchez al litoral malagueño y al sector del turismo", y ha alegado que "el temporal que nos está afectando esta semana no es nuevo; los destrozos que acarrean año tras año las playas y establecimientos, tampoco. Igual que no es nueva la escasa dotación presupuestaria del Estado para mantenimiento y conservación de nuestro litoral, lo que no dejan de ser parches", ha lamentado.

En este sentido, Navarro ha criticado la reducción de las partidas presupuestarias para playas, que "hemos pasado de una inversión de cuatro millones de euros en 2018 con el Gobierno del PP a los dos millones de 2021; y lo peor es que, de esos dos millones, apenas se ejecutó el 10% o, como ocurrió en 2022, poco más de 300.000 euros". "Para este año la partida presupuestada es de 1,2 millones de euros para toda la provincia, por lo que poco se puede hacer con ese dinero", ha incidido.