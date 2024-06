Pedro Marín Cots: "Málaga podía haber limitado las viviendas turísticas, no lo ha hecho y es la que más presión tiene"

Hace más de un año que Pedro Marín Cots se jubiló y dejó dirigir el Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) de Málaga, pero también el máximo responsable de los fondos europeos en el Ayuntamiento de Málaga. El ente que dirigía, hace un año que ha dejado de publicar documentos, informes o actualizar los indicadores que reflejaban el estado de la ciudad. Desde la vivienda a los usos turísticos, un informe de OMAU suponía ver el lado más crítico con la gestión de Málaga, todo basado en el dato. Ahora preside el Instituto de Estudios Urbanos (IEUS), un balcón desde el que seguir trabajando para repensar la urbe de la mano de catedráticos y expertos.

Lleva más de un año jubilado, ¿echa de menos el OMAU?

No lo echo de menos, nada. Y menos el Ayuntamiento. Trabajé demasiado en la administración pública. Si me hubiera ido dos años antes, mejor. Creo que el OMAU ha sido un instrumento interesante.

Lo cierto es que ha sido el único ente que le 'sacaba los colores' al Ayuntamiento.

El OMAU ha sido un referente en el trabajo académico, que es importante para hacer políticas urbanas, tener instrumentos bien fundamentados en datos y evidencias empíricas. La política urbana no se puede desarrollar en base a ocurrencias, sino a constataciones. Una ciudad evoluciona en función de políticas urbanas determinadas. Por ejemplo, en la regulación de los usos turísticos. Hay ciudades españolas en las que se han regulado y han obtenido, pese a la problemática que no es fácil, han tenido un cierto control. Otras que lo han hecho más tarde y otras que no han hecho nada, como Málaga, con la consecución de que somos la ciudad con la presión turística más alta de España.

Se podían haber tomado medidas.

Nosotros fuimos la primera ciudad que en 2017 georreferenció los usos turísticos. Y ofrecimos una posibilidad de regulación en las zonas que superaban el 10% de los usos, que serían las zonas saturadas.

Lo que ahora está haciendo Sevilla.

Claro, Sevilla ha copiado lo que nosotros hicimos hace 10 años. José María Morente [coordinador de Urbanismo y Vivienda de Málaga] lo defendió hace unas semanas en el Colegio de Abogados, diciendo que el Ayuntamiento ya lo había hecho. Sí, lo había hecho y alguien lo dejó en un cajón.

También defendió que había zonas como el centro que podían aguantar más presión que el 10% y otros barrios no aguantarían un 3% de presión turística.

Fíjate que la Ciutat Bella en Barcelona la gente allí se queja de que está masificado y los datos del INE resulta que en La Merced, Carretería o el Centro Histórico tienen cuatro o cinco veces más masificación que en esa zona de Barcelona o en Valencia. Las ciudades que lo han regulado lo han hecho de dos maneras, una por el plan general, que determina los usos e intensidades de una parcela. Hay planes que prohíben el uso turístico. Sevilla lo ha cambiado para prohibir el hospedaje.

En Málaga el alcalde llegó a decir que sería bueno tener legislación europea para poner coto a los turísticos.

Málaga tiene un PGOU que se puede utilizar y no se ha utilizado, prohíbe un uso terciario, como es el turístico, con un uso residencial. A parte de eso, se puede regular la presión turística. Es diferenciar entre las zonas que están saturadas, por encima del 10% y las zonas entre el 5 y el 7% que pueden tener un margen y por debajo del 5% que pueden tener. Imagine que no hubiese pisos turísticos, se hubiera compensado con hoteles o apartamentos turísticos la demanda.

Ya hubo un caso similar en el premiado Plan del 83 con los bancos en el entorno de Larios.

En aquella época lo hicimos porque a las tres de la tarde los bancos cerraban y la calle se vaciaba hasta las 10 de la mañana siguiente. Daba una imagen poco ciudadana y además era un uso tan continuado que parecía una especie de monopolio. Ahora hemos pasado a un uso masivo de las parcelas para el turismo. El turismo es una actividad muy importante para Málaga. Parece que cuando criticas cierto tipo de turismo eres anti malagueño y no es así. Somos críticos de un turismo depredador y abusivo, no del turismo.

¿Hay que cambiar el modelo turístico?

Hay dos cosas que van a marcar el futuro cercano, uno es claramente la crisis climática, los turistas van a ir al norte de España porque el calor del sur es sofocante. Por otro lado, acaba la temporada de verano y todos hablan de nuevo récord. Los recursos no son infinitos, hace unos días no sabíamos si íbamos a poder ir a la piscina en verano. Hay que replantearse que el turismo no puede ser infinito.

Y también tendrán que moverse esos turistas.

A lo largo del tiempo también nos harán falta más autopistas, pero es que no caben. Ahora está el tema del tren litoral, que es una cuestión básica que hace años que se tenía que haber hecho. Pero las reservas de suelo que se hicieron en la costa fueron ocupadas por la edificación, porque muchos alcaldes miraron a otro lado. Ahora costará un dineral, evidentemente, pero es importante. En Rincón de la Victoria ahora tienen un problema de tráfico por la mañana, que es un problema de las consecuencias de la políticas urbanas. El aumento de la población, por una parte es consustancial pero por otra es una progresiva inclusión de habitantes de Málaga que no pueden pagar lo que vale vivir aquí. Y favorecemos el urbanismo disperso, lo que va justo en contra de lo que hemos predicado desde la agenda urbana los últimos 30 años.

¿Y ahora qué?

Ahora se obliga a los malagueños a coger el coche, porque tampoco tienen acceso a los transportes públicos, pero claro, se tuvo la posibilidad, con un proyecto europeo de hacer un BRT [Bus Rapid Transit, un híbrido entre autobús y tranvía] y lo desperdicias, pues estás jugando con fuego. Ahora se plantea un aparcamiento disuasorio en La Araña, con ese BRT hasta María Zambrano hubieras creado una alternativa rápida y todos los demás autobuses los hubieses podido utilizar para hacer una función circular de sus comunicaciones.

¿Se descartó la posibilidad?

Se descartó igual que un carril bici ortogonal, realmente funcional. Ahora mismo ir por el centro en carril bici es como hacer una gincana.

¿Echa en falta medidas valientes por parte del equipo de Gobierno?

No quiero tampoco que esto sea una una crítica total a la política del Ayuntamiento, porque estoy fuera. Pero yo creo que el alcalde era mucho más avanzado antes para hacer estas cosas. Él lideró cuestiones importantes y Málaga ha perdido fuerza en ese sentido. Málaga hace 30 años en Europa era un referente importante. Es la única que ha tenido Planes URBAN desde el 94 con continuidad. Éramos siempre puntuales a la hora de ser tenidos en cuenta para Fondos Europeos. Teníamos un equipo bueno y profesional, éramos muy rápido, sabíamos dónde había que ir y teníamos proyectos en cartera.

Hace poco se debatió incluso qué pasaba con el OMAU, no han actualizado sus indicadores desde que se fue.

Que yo sepa, desde que me fui, el 11 de abril de 2023, no se ha movido una sola página. Me sabe mal porque cada año más de 100 profesionales, profesionales de la Universidad, para estudiar los escenarios de la educación, por ejemplo. Pero también me sabe mal que el sistema de indicadores que teníamos cada año, un sistema de indicadores de todo tipo económicos, ambientales, sociales, que era único en Europa se deje caer.

Aunque a lo mejor hay gente que intenta no tener los datos. Si no lo ven, no sucede. Es como decía Goebbels: "Cuando oigo la palabra cultura me echo la mano al revólver". Pues cuando digo la palabra dato, la palabra indicador, me echo la mano al revólver.

¿Alguna vez ha recibido presiones sobre qué estudiar?

No, no, no. A mí nunca me han pedido nada y nunca me han censurado ningún tipo de actividad. El OMAU tenía una independencia necesaria. El espíritu crítico es fundamental, porque si no, la sociedad no avanza.