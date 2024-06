El Gobierno dice ahora que abordará el tren litoral de Málaga en una mesa con la Junta y ayuntamientos

A dos días de las elecciones europeas, y después de haberlo rechazado en varias ocasiones, el Gobierno se abre ahora a abordar el tren litoral de Málaga. El ministro de Transportes, Óscar Puente, va a convocar una mesa de trabajo con la Junta de Andalucía y los ayuntamientos implicados para estudiar la viabilidad del proyecto. El anuncio llega el último día de la campaña electoral para las europeas, después de meses de negativas para desarrollar esta infraestructura, uno de los principales reclamos en la Costa del Sol.

El departamento que dirige Puente parece ahora dipuesto a sentarse a hablar del proyecto del tren a Marbella, según ha adelantado este viernes la Cadena Ser y han confirmado fuentes del Gobierno a este periódico. "El próximo paso es la convocatoria que liderará el Ministerio", han apuntado.

Fuentes del Ministerio apuntan que se creará una mesa de trabajo encabezada por el propio Gobierno y en la que participen todos los actores implicados, con el objetivo de estudiar la viabilidad del proyecto conforme a tres criterios: el social, el económico y el medioambiental. Se trataría de estudiar la población a la que afecta el tren litoral, el coste que tendría la infraestructura ferroviaria y el impacto que su trazado en superficie generaría en las urbanizaciones cercanas, o su afección al entorno en caso de ir soterrado.

La Costa del Sol lleva más de veinte años esperando a que alguna administración apueste de verdad por darle un impulso al proyecto del tren litoral a Marbella, la única ciudad española de más de 100.000 habitantes que aún no tiene esta infraestructura, y el PP ha convertido esta reivindicación en su principal caballo de batalla para confrontar desde la provincia con el Gobierno de Pedro Sánchez. El pasado febrero, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, llegó a decir que el tren litoral "no es una prioridad", afirmando además que no tenían "datos claros de que es necesario".

El último en presentar un nuevo estudio fue el Ayuntamiento de Málaga, que en colaboración con la Diputación Provincial planteó una propuesta que haría factible la infraestructura por un coste de entre 2.500 y 2.700 millones de euros, según la opción de entre las dos propuestas que se tome. En el documento se calculaba que el trámite podría dilatarse unos cuatro años y que la obra duraría otros cuatro, aunque todo dependería de la voluntad de la administarción competente -el Ejecutivo central-.

Según señala la Ser, para el ministerio de Transportes, dicho estudio resulta "insuficiente" y por eso habría decidido "convocar a todas las partes para recabar el detalle de la información y poder avanzar en una propuesta viable".