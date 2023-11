El profesor de Biología con alma de cuentacuentos premiado por la Policía Nacional

De niño, Jerónimo Tristante ya escribía bien. Los profesores solían leer sus redacciones en clase -los compañeros, en cambio, se lo "agradecían" propinándole "cocoteros"-. Siempre le gustó contar historias a través de las palabras. También las películas y series. "Yo iba al cine y en lugar de estar en la butaca, estaba detrás de la pantalla pensando a quién habría matado, dónde hubiese puesto una escena de sexo y a qué personajes hubiera casado". Aunque los derroteros de la vida le llevaron a convertirse en profesor de Secundaría de Biología, asegura que nunca ha perdido el alma de cuentacuentos. "Eso es algo que se lleva en la sangre y no se puede evitar". Ahora, con su novela negra Pamfleten, la Policía Nacional lo ha galardonado.

La pasión por la literatura policiaca le viene por su admiración al Cuerpo de Policía Nacional, "una de las instituciones más valoradas por la ciudadanía", que empezó "con muchas dificultades, abatíes y problemas logísticos -tal y como él mismo ha manifestado este lunes en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina de Málaga-, así como por las amistades que mantiene en el instituto armado.

Pamfleten nació de la temporada más virulenta de la pandemia: el confinamiento. Con las clases on line y la imposición del desarrollo del tiempo libre en el hogar, Jerónimo empezó un arduo trabajo de documentación y toma de notas sobre la ocupación de los Tercios de Flandes -un conjunto de unidades militares españolas que desempeñaron un papel importante en la Europa del siglo XVI- . Quince días después, la propia novela le "empujó a escribir". Y así lo hizo.

La trama de esta obra que aúna la temática negra con la ciencia ficción y tintes históricos gira en torno a dos misiones. Por un lado, el protagonista recibe el encargo de cazar a un asesino en serie que mata a jóvenes en la localidad de Lier (Bélgica) a 15 días del saqueo de Amberes, también conocido como la Furia Española, pues se produjo una sublevación por parte de los soldados de los tercios españoles fieles a la Corona. Por otro, al personaje principal también le encomiendan que busque a un hombre apodado como el turco que difundía panfletten -de ahí el título de la novela-, que eran unos escritos con las atrocidades llevadas a cabo por los españoles.

"Es una historia de traición, también de amor con algunos episodios importantes de nuestra historia como la muerte del hijo de Felipe II, el príncipe Carlos, que falleció en extrañas circunstancias en la torre del Alcázar en Madrid e, incluso, la batalla de Lepanto", ha definido su autor.

La decisión de presentar la obra a la sexta edición del Premio de Novela Policía Nacional fue debido a los "paralelismos" que encontró entre los tercios de Flandes y los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actuales. "Los soldados españoles con dos tragos de vino y un poco de cecina te aguantaban peleando tres días, mientras que los piqueros suizo no podían luchar si no comían", asegura al tiempo que señala que los define como personas "muy aguerridas, duras y bragadas, con mucha capacidad de sacrificio". Unas características que, a su juicio, también se pueden encontrar en la Policía Nacional a día de hoy. Además, destaca que a pesar de que estos estos servidores públicos "no siempre están lo bien pagados que debería y les faltan medios, siempre están defendiendo la Constitución y la seguridad de los ciudadanos".

Nacido en Murcia y tras más de una veintena en el mundo de la literatura profesional, Tristante ha recogido ya algunos logros anteriores. En 2019 ya fue galardonado con el Premio de Novela Ateneo de Sevilla por su obra Nunca es tarde. Además, el escritor, que es espacialmente conocido por las novelas protagonizadas por el inspector de policía Víctor Ros -ambientadas a finales del siglo XIX y que fueron adaptadas en 2015 para televisión- ha anunciado que próximamente comenzará a escribir la séptima obra que gira en torno a este mítico personaje y que, en esta ocasión, probablemente la ambiente en Viena o en el oeste americano.

Por su parte, el director general de la Policía desde 2018, Francisco Pardo Piqueras, se ha deshecho en halagos hacia el autor de Pamfleten, destacado que es "una persona excepcional". "Escribir es un arte, algo mágico" y las obras "un relajante muscular en estos tiempos de una sociedad excesivamente polarizada", ante lo que se necesita "aliviar el estrés", lo que se consigue más fácilmente con una obra literaria, ha manifestad.

Ha resaltado además el "triángulo mágico" que hace posible este premio de novela, con la base de la Fundación Unicaja y la Editorial Algaida y en los lados la Fundación Policía Española y la Policía Nacional, y ha incidido en que España es "uno de los países más seguros del mundo".

Circunscritos en la temática de novela negra y policiaca, un total de 133 manuscritos se han presentado al certamen, que cuenta con el patrocinio de la Fundación Unicaja y está dotado con 12.000 euros una estatuilla y la edición de la obra ganadora bajo el sello de la casa editorial Algaida.