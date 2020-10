El Pleno del Ayuntamiento de Málaga rechaza someter a una consulta ciudadana el futuro del solar del Astoria

No habrá consulta ciudadana para decidir el futuro del solar de los antiguos cines Astoria y Victoria. La demanda realizada por el PSOE y Adelante, por medio de una moción de urgente conjunta, ha sido rechazada por los votos en contra del Partido Popular, Ciudadanos y el concejal no adscrito Juan Cassá. Con esta negativa, queda anulada la posibilidad de dar la palabra a los vecinos en un asunto que viene centrando la discusión política en la Casona del Parque en las últimas semanas.

Los grupos proponentes han defendido la consulta como una herramienta adecuada para determinar qué hacer con esta parcela, sometida a excavaciones arqueológicas en los últimos ocho meses, dada la pretensión de impulsar la construcción sobre la misma de un edificio de nueva planta que incluiría un auditorio subterráneo de dos plantas (cota -10 metros bajo tierra).

Los grupos de la oposición abogan por extender la excavación hasta llegar a los 10 metros de profundidad (hasta ahora se ha quedado a -5,5 metros) y por dejar libre de construcción la parcela. Una postura que entra en conflicto con la del principal partido del equipo de gobierno, el PP, que insiste en ocupar el solar, cerrando la plaza de la Merced.

No es el único punto en el que se ha confirmado la discrepancia de las diferentes formaciones. Otro ha sido el relativo a la necesidad de continuar o no con las excavaciones. En este sentido, el PP, con el apoyo de Cs y de Cassá, ha sacado adelante una moción de urgencia en la que insta a la Junta de Andalucía a que le autorice la realización de nuevos sondeos geoarqueológicos con el objetivo de determinar si bajo el nivel ya alcanzado hay o no más hallazgos.

"Esos sondeos nos permiten profundizar cinco o seis metros más sin poner ne riesgo a los arqueólogos y sin necesidad de hacer muros pantalla", ha defendido el alcalde, Francisco de la Torre, que ha sido tachado de "cobarde" por el portavoz del PSOE, Daniel Pérez, al no defender personalmente la iniciativa popular.

el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, ha recordado que cuenta con informes de expertos en materia de arqueológica. A pesar de ello, desde la bancada socialista se ha insistido en que lo que tiene que realizarse es una excavación en extensión, llegando al menos hasta la cota de 10 metros bajo tierra. Incluso, han dado por sentado que será lo que acabe determinando la Junta. Ante estas aseveraciones, López ha justificado la decisión de bajar solo hasta los 5,5 metros en que los arqueólogos estimaban que el nivel estéril se encontraba en ese punto o justo después. Sobre la petición realizada a la Delegación de Cultura , ha recordado que cuenta con informes de expertos en materia de arqueológica. A pesar de ello, desde la bancada socialista se ha insistido en que lo que tiene que realizarse es una excavación en extensión, llegando al menos hasta la cota de 10 metros bajo tierra. Incluso, han dado por sentado que será lo que acabe determinando la Junta. Ante estas aseveraciones, López ha justificado la decisión de bajar solo hasta los 5,5 metros en que los arqueólogos estimaban que el nivel estéril se encontraba en ese punto o justo después.

poner en valor" los De la Torre ha sido claro en su compromiso de "" los restos encontrados de acuerdo con el informe que emitan los técnicos de la Delegación de Cultura. En este sentido, también ha condicionado la decisión final respecto a lo que se haga sobre la parcela a este mismo pronunciamiento.

Para el portavoz de Adelante, Eduardo Zorrilla, intervenir sobre el solar supondría "perder la oportunidad histórica de tener un plaza abierta y un yacimiento arqueológico del que pocas ciudades en el mundo pueden presumir". Por su parte, su homólogo del PSOE, Daniel Pérez, ha insistido en "un espacio abierto, para la ciudad”, frente a la intención de los populares de "poner una cervecería encima". Y ha insistido en una consulta. "De la Torre pasará, lo que queda es su legado, que es el de la destrucción del patrimonio, de La Mundial, de Villa Maya y de la arqueología hecha a martillazos", ha denunciado.

La concejala de Cultura y portavoz de Cs, Noelia Losada, ha insistido en reclamar que se agote la fase de excavación "para tener la seguridad de si existen o no nuevos restos y aplazar el debate arquitectónico hasta tener el informe de los restos". "Málaga se encuentra ante una oportunidad de oro para profundizar en su historia", ha afirmado, señalando que cualquier decisión que se tome debe estar sustentada con los informes técnicos.