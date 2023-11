Premios Malagueños de Hoy 2023, ejemplos de valor en una Málaga pujante

Entre las noticias de las diferentes guerras abiertas, del drama de las víctimas, de los asesinatos machistas, de los actos violentos, entre las imágenes de manifestaciones y protestas multitudinarias, entre las noticias sobre el alza de los precios, la falta de vivienda y la subida del agua, se cuelan proyectos ilusionantes, historias humanas y positivas que son ejemplos de valor en una Málaga que continúa pujando por llegar a lo más alto en su apuesta turística, empresarial, tecnológica y cultural. Personas que trabajan duro y sueñan alto y que con su esfuerzo y buen hacer construyen una sociedad más igualitaria, más justa, más honorable, mejor. Y esos casos son los que quiere distinguir la redacción de este periódico, que este miércoles ha entregado los Premios Malagueños de Hoy 2023. Amfremar, Unicaja Baloncesto, Accenture, el pianista Marcos Castilla y la profesora Lourdes Zoraida Fernández han sido los homenajeados.

En un acto celebrado a partir de las 20:00 en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, gracias al patrocinio de la Fundación Unicaja, se han reconocido los logros de un año especial para todos los protagonistas con autoridades y un buen número de invitados como testigos. El periodista Jorge Pedrosa se encargó de presentar una gala que contó con la actuación del brillante y joven pianista Marcos Castilla, uno de los galardonados.

Lourdes Zoraida Fernández

Profesora de Primaria en el colegio público Mare Nostrum de Torrox, la malagueña Lourdes Zoraida Fernández siempre quiso dedicarse a la docencia. Para ella, lo que da en el aula se le devuelve multiplicado por sus alumnos en forma de cariño y participar en su aprendizaje y su crecimiento emocional convierten su profesión en una de las más bonitas del mundo. Pero sabe que no siempre tiene visibilidad este trabajo diario, esta labor de gota que horada la piedra, así que premios como el Globlal Teacher Award 2023 (algo así como los Nobel de esta disciplina), concedidos por la plataforma AKS Education Award, por su extraordinaria metodología docente, la llenan de orgullo.

Lourdes es coordinadora de Igualdad de su centro y basa mucho su trabajo en "abrir las mentes" de sus pequeños para inculcarles que el talento y la capacidad no entiende de género, que una mujer puede gestionar un club deportivo, marcar goles a diestro y siniestro, ser un cerebro en el laboratorio y ganar un premio Nobel. Su proyecto pedagógico le valió, también, ser finalista de los premios Educa Abanca.

"Agradezco estas iniciativas porque son una manera de que se hable de la educación de forma positiva en nuestra sociedad, que se conozcan y resalten las buenas prácticas que se realizan en los centros educativos, este premio no es solo para mi, es para la educación", ha comentado Lourdes. También le ha querido dedicar el galardón a sus padres, profesores retirados, a su hermana, docente de Secundaria, y a su tía, que igualmente le inculcó los valores por los que hoy es una maestra de la enseñanza pública.

"Y quiero felicitar al resto de premiados porque ellos representan esfuerzo, sacrificio, constancia, tesón, todo aquello que intentamos inculcar dentro de clase, en esa comunidad de aprendizaje en las que todos formamos parte", ha destacado.

Amfremar

El galardón más social lo recogió Fernando Gutiérrez, presidente de Amfremar (Asociación de Amigos Malagueños de Familias de Rehabilitados y Marginados). La entidad lleva tendiendo su mano a los más vulnerables, del barrio o llegados desde fuera, desde el año 2000. Desde entonces, su red de voluntarios ha llevado a cabo una labor constante que se centra en la ayuda a familias a cubrir sus necesidades básicas mediante planes de atención social y medidas socio-comunitarias como servicio de comedor social, que proporciona tres comidas al día y servicio de ropero y ducha a los solicitantes; centro de formación e integración infantil y juvenil; reparto de alimentos; economato social; o talleres por la igualdad e integración socio-laboral de las mujeres mayores de 50 años.

"En Amfremar llevamos 23 años sirviendo a las personas más necesitadas del distrito Este y a los inmigrantes que están viniendo a la ciudad y a nuestra zona, un lugar muy heterogéneo en cuanto a nivel cultural y económico, con barrios pudientes y también muchos otros llenos de familias necesitadas, de personas que llegan sin permiso de trabajo, sin papeles, sin saber dónde meterse", ha explicado Fernando Gutiérrez.

Para intentar alimentar cuerpos y almas, Amfremar tiene un comedor social en el que sirven desayuno, almuerza y cena a 150 personas, a las que también les ofrecen servicio de ducha y ropero. Además, 25 familias se llevan todos los días comida preparada para, con esa ayuda, que puedan llegar a fin de mes. "Tenemos también un economato donde atendemos a 240 familias, donde pagan solo el 25% del precio del producto y 270 familias a las que ofrecemos lotes de comida mensuales", ha comentado y ha señalado también el centro juvenil y el programa de mujeres de la entidad.

"Hay más cosas que hacer, pero todo no lo podemos abarcar, eso sí lo intentamos hacer lo mejor posible", ha asegurado al tiempo que ha querido agradecer a su equipo, a sus voluntarios y a las empresas y particulares todo el apoyo porque sin ellos "no podría hacer nada"

Marcos Castilla

Con 17 años, Marcos Castilla tiene la claridad absoluta de saber que quiere dedicar su vida a la música. Y el piano es el vehículo que lo lleva por ese camino. Después de ganar el programa Tierra de Talento, de Canal Sur, una catapulta para su carrera, ha seguido cosechando éxitos, como los que obtuvo los pasados 15 y 16 de julio y luego en noviembre al interpretar en el Teatro del Soho Caixabank, con la orquesta sinfónica Larios Pop y bajo la batuta del director Arturo Díez Boscovich, el concierto para piano n.º 21 en do mayor, K. 467, del célebre compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart.

Directo desde Londres, orgulloso de participar en las audiciones de Royal Collage, ha llegado el joven artista que se subió al estrado para reconocer que esta "es una noche muy especial para mi y me siento abrumado, al ver la talla de los nombres reconocidos anteriormente, esta noche tengo el inmenso honor, con humildad, de que mi nombre vaya detrás del de ellos". Y también agradeció a Antonio Banderas y Díez Boscovich por abrirle las puertas de par en par del Teatro del Soho, a sus profesores, por su confianza, su guía y su maestría, a su familia y sus amigos por el apoyo y a la Fundación Málaga por acompañarle en este camino.

"Hasta aquí me ha traído el piano y sé que mi carrera no ha hecho más que empezar y seguir requerirá mucho esfuerzo, pero en los momentos de flaqueza queda recordar días como los de hoy para continuar adelante con esa energía que me da mi gente de Málaga, gracias de corazón a todos", ha concluido.

Accenture

El siguiente premio de la noche fue para Accenture, una de las primeras grandes compañías tecnológicas en sumarse al Parque Tecnológico de Andalucía (renombrado bajo la marca Málaga Tech Park) y que cuenta con más de 733.000 empleados en todo el mundo. Desde entonces, han sido muchas las empresas que han seguido su estela y la propia Accenture no ha parado de crecer.

El Centro de Tecnología Avanzada de Accenture España se inauguró en Madrid en 1992, pero la segunda sede que apareció en el mapa fue la de Málaga, en cualquier caso, con el paso del tiempo, acabaría convirtiéndose en un emplazamiento clave para la marca: si en el total del Centro posee 4.000 profesionales en nómina, unos 2.300 se encuentran en el PTA. Una fidelidad que el propio parque reconoció a Accenture, junto a otras diez empresas e instituciones, a propósito de su 30 aniversario.

"Accenture puesta por la cultura, por la tierra, por Andalucía y Málaga. Somos 2.300 después de 25 años. Empezamos en el platillo volante del PTA por un Felipe Romera que nos convenció", ha recordado Toni de la Pietra, responsable de la firma en España y Portugal. "Éramos 600 en pandemia y ahora estamos 2.300 empleados en Málaga, lo que demuestra una gran apuesta por el talento", ha asegurado y ha destacado que hay que "reinventarse" porque su propósito es "generar un espacio atractivo para atraer talento. Seguimos apostando por esta tierra con este color y sabor tan especial"

Unicaja Baloncesto

En el terreno deportivo, ídolos indiscutibles con un 2023 pletórico han sido los jugadores del Unicaja. El título de Copa del Rey, quinto en la historia del club, conseguido en un fin de semana mágico en Badalona en febrero es la punta del iceberg de un cambio que ha devuelto la ilusión y la comunión con la afición. El mejor ejemplo es que el pasado verano hubo que acotar a 9.000 el número de abonados, con demanda superior, para dejar un número de entradas mínimo por partido.

Y es que el Unicaja ha cosechado los mejores resultados de los últimos diez años y la afición lo ha disfrutado de lo lindo. Basta el ejemplo de hace tan solo un par de semanas, cuando rubricaron otra proeza al vencer a un Real Madrid, primeros de la liga e invicto hasta el momento, en el propio WiZink Center remontando hasta 21 puntos en contra.

Antonio Jesús López Nieto, presidente de Unicaja Baloncesto, ha querido llamar a jugadores, jugadoras, patrocinadores y técnicos al estrado para recoger el galardón. "Muchas gracias a Málaga Hoy por tener en cuenta la trayectoria de estos años del club, para nosotros es un honor", ha dicho y ha tenido palabras de agradecimiento para "nuestra afición que ha estado con nosotros siempre en los momentos malos y que nos acompaña ahora en el barco de la ilusión". López Nieto ha destacado que "nuestro objetivo es seguir luchando y estando convencidos de que el deporte es algo generador de mucha ilusión alrededor de los territorios", "Estamos orgullosos de ser malagueños", ha concluido.

Con dos interpretaciones impecables, una de ellas la Malagueña, a manos de Marcos Castilla ha dado por concluida la ceremonia de entrega de los Malagueños de Hoy 2023.