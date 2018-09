Proyectos de fin de carrera por encargo: "En nueve meses he ganado 10.000 euros"

"Nos encargamos de la realización de tu Trabajo Fin de Grado (TFG) o de Máster (TFM). Cuenta con nosotros y deja tu trabajo en manos de profesionales con años de experiencia". La contratación de terceros para la elaboración de proyectos universitarios no es una práctica nueva, pero la obligatoriedad de presentar estos trabajos para la obtención del título ha contribuido a que se convierta en un nicho de mercado que da trabajo hasta a empresas especializadas en este tipo de encargos. Antonio -nombre ficticio- asegura haberse embolsado 10.000 euros en los últimos nueve meses con la venta de proyectos universitarios, varios de ellos diseñados a "altos cargos de la Junta de Andalucía". "He redactado su tesis doctoral", afirma.

En su caso, trabaja en solitario. Cobra 600 euros por un trabajo de 30 páginas y 800 por unas 20 más. "Seguro que soy de los más caros del mercado pero prefiero trabajar poco y ganar mucho que trabajar más y ganar lo mismo. Tengo una tarifa alta y a mis clientes, que suelen tener un puesto de bastante responsabilidad, no les importa pagar ese dinero para ampliar su currículo", subraya. Antonio asegura tener una década de experiencia en departamentos financieros de grandes empresas y compagina su jornada de trabajo en una oficina con la elaboración de proyectos relacionados con el mundo financiero, económico y empresarial.

La idea comenzó a gestarla cuando estudiaba en el instituto, donde los compañeros ya le hacían los primeros encargos, aunque a pequeña escala, de reseñas de libros. "Me reporta un beneficio importante. Suelen contactarme alumnos que no tienen capacidad o profesionales sin tiempo", precisa. La mecánica es sencilla. Como la mayoría de las plataformas, ofrece un presupuesto. "Hay quien me ha llegado a decir que necesitaba el trabajo en una semana. El precio se duplica. Si no hay tanta urgencia, tardo unos tres meses", señala.