Desescalada Málaga: El Regional creará una unidad para pacientes con insuficiencia respiratoria severa

El Hospital Regional de Málaga ha comenzado las obras de la Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios (UCRI), un servicio para cuidados a cargo de profesionales de Neumología en el que se atenderá a los pacientes con patología respiratoria severa que no requieran de intubación. Los trabajos han comenzado en la primera quincena de junio y se prevé que tengan una duración de tres meses. La puesta en marcha de esta unidad, ubicada en el Hospital General, mejorará la asistencia a este tipo de pacientes. El dispositivo asistencial contará con siete camas, dos de ellas en aislamiento.

El neumólogo Julio Torres explica que en la UCRI se atenderá a pacientes con insuficiencia respiratoria aguda severa que requieran soporte ventilatorio no invasivo o que precisen de vigilancia estrecha por su patología. "Disponer de este espacio mejorará la atención a este tipo de pacientes que necesiten la ayuda de un respirador sin intubación, bien porque no tengan indicación de estar intubados, o precisamente para intentar evitar esta intubación si es posible", señala Torres. Los expertos prevén que esta unidad atienda a pacientes con agudización severa de la EPOC (enfermedad obstructiva crónica), insuficiencia cardíaca severa, hipoventilación asociada a la obesidad o neumonías severas en una fase previa a la necesidad de intubación.

Habitualmente, los pacientes que precisan de ventilación no invasiva o que necesitan un ingreso vigilado, padecen patologías respiratorias crónicas evolucionadas o enfermedades previas como obesidad e insuficiencia cardíaca evolucionada. “La ventilación mecánica no invasiva se lleva aplicando en el hospital desde hace casi 30 años, sobre todo de la mano de la doctora Carmen Vergara. Su uso, basado en una creciente evidencia científica, ha ido incrementándose año tras año", explica. Sólo en 2019 un total de 500 pacientes recibieron ventilación mecánica no invasiva en fase aguda.

La unidad atenderá casos severos en los que no sea necesaria la intubación

La puesta en marcha de esta unidad responde, por un lado, a mejorar la atención a pacientes con situaciones agudas por algunas enfermedades crónicas y, por otro, a la de estar preparados para situaciones de virus respiratorios como el coronavirus. "En los meses más críticos de la pandemia de Covid-19 la dirección del hospital montó una UCRI provisional en los quirófanos para prestar servicio a los pacientes con afectación severa que no tenían indicación de ingreso en UCI", explica Torres.

"El Covid-19 puede ocasionar en casos severos neumonías bilaterales con insuficiencia respiratoria severa. En estos casos, el ingreso en UCI y la ventilación mecánica invasiva, es decir, intubados, es el tratamiento de soporte respiratorio de elección, pero ha habido pacientes que por tener otras enfermedades ya evolucionadas no tenían indicación de intubación, pues ésta hubiera sido más perjudicial que beneficiosa. En estos pacientes, distintas modalidades de ventilación mecánica no invasiva han podido servir para darles una oportunidad", relata el neumólogo, que aplaude la labor del servicio de Enfermedades Infecciosas y de su enfermería durante la pandemia, así como la de los de Urgencias y UCI, con quienes han colaborado de formar estrecha.

Durante la pandemia, parte del servicio de Neumología pasó directamente a los llamados equipos Covid en las distintas plantas de hospitalización y, otros, se dedicaron a la ventilación mecánica no invasiva de estos pacientes. Además, también han seguido dando respuesta a aquellas patologías no Covid que no podían dejar de atenderse, parte de la cual se ha llevado a cabo gracias a la telemedicina.