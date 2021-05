Personal del SAS en Málaga vuelve a concentrarse contra el impago de parte de la productividad

El personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) mantiene las movilizaciones ante el impago de parte de la llamada productividad que supone una deuda de entre 200 a 600 euros por profesional. Este martes, los trabajadores de los centros sanitarios de Málaga volverán a concentrarse para expresar su malestar por lo que consideran un "maltrato sin precedentes" por parte de la Administración sanitaria. La cita es ante el Hospital Regional, a las 10:30.

SMA, CSIF, CCOO y UGT ya protagonizaron una protesta el pasado martes 11 de mayo frente al Civil. La movilización es por el impago del Complemento al Rendimiento Profesional (CRP, también llamada productividad) íntegro de 2019. Estas organizaciones aseguran que adoptarán todas las medidas necesarias “para doblegar esta injusticia” de la Administración sanitaria con los 115.000 trabajadores de la sanidad pública andaluza, a quienes aún les debe entre 18 y 20 millones de euros.

Para el presidente del Sindicato Médico de Málaga, Antonio Martín, la forma en que se ha ido aplicando el CRP ha sido "un continuo robo". Además, sostiene que "al personal no se le ha gratificado lo suficiente" el esfuerzo realizado durante la crisis del Covid. "Si no tratan bien al personal sanitario cuando la pandemia aún no ha terminado ¿cuándo lo van a hacer?", se preguntó. Los profesionales piden además que el 70% del CRP se incorpore a la masa salarial para equilibrar los sueldos con los de otras autonomías, ya que en Andalucía son más bajos.

“Seguimos exigiendo la intervención inmediata del consejero de Salud para que rectifiquen este maltrato, sin precedentes, a quienes lo siguen dando todo a cambio de estos desprecios de nuestros dirigentes políticos”, sostienen los sindicatos.

Las cantidades adeudadas van desde los 200 hasta los más de 600 euros y afectan a todas las categorías del SAS. “Una situación inaudita hasta la fecha, por una decisión política caprichosa, la que se está dando con esta negativa a pagar lo que viene en la norma que regula las retribuciones y que bajo ningún concepto se va a permitir que quede así”, advierten SMA, CSIF, CCOO y UGT.

Por su parte, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) destacó que en 2020, destinó un total de 5.189,4 millones de euros al pago de la nómina de sus profesionales, una cifra récord que no se había alcanzado hasta ahora en ningún ejercicio presupuestario.

Además, hizo hincapié en que el pasado año, abonó una paga extraordinaria para la totalidad de los trabajadores que ponía en valor el esfuerzo realizado durante la pandemia y que supuso abonar 75 millones de euros. También destaca la Administración que, "se procedió al inicio de compensaciones para lograr la equiparación salarial respecto a otras comunidades autónomas que culminará durante 2022".

La Consejería de Salud y Familias, ante las movilizaciones de los sindicatos, apunta también que en 2020 decidió adelantar a los profesionales del SAS un 35% del Complemento de Rendimiento Personal (CRP) correspondiente a 2019 para ser abonado en 2020. "Este adelanto se realizó sin necesidad de evaluar previamente. Esta evaluación se concretó posteriormente respecto al 65% restante", señala la Junta.

"Por tanto, se ha abonado en 2020 el cien por cien de los créditos disponibles para el citado CRP (26,3 millones más que en 2018), que es lo permite la Ley de Presupuestos. En total, se abonaron por este concepto 208,1 millones de euros (el mayor importe desde 2012)", resalta la Administración autonómica en respuesta a las reivindicaciones sindicales. Y añade que realizó un pago anticipado con una previsión, para la nómina del mes de enero de 2021, de 52 millones correspondiente al CRP de 2020 y que se regularizará dicho abono en octubre de 2021 una vez que se haya realizado la evaluación de objetivos.

La Consejería de Salud y Familias reitera además su "compromiso con los trabajadores" y asegura que está estudiando "posibles vías de abordaje presupuestario para retribuir el esfuerzo que vienen realizando".