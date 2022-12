"Indignación" entre profesionales del SAS en Málaga por el retraso en parte de la nómina

"Indignación" era la palabra más repetida por los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) tras conocer que algunos de ellos sufrirán un retraso en la liquidación de parte de su nómina complementaria y que cobrarán esas retribuciones pendientes en enero. El SAS lo achaca a "un problema técnico generalizado". Pero trabajadores y sindicatos sospechan que es un problema de liquidez. "Se han quedado sin presupuesto y nos hacen este regalo de Navidad. Es alucinante. Parece que se ríen de nosotros. Con la carga de trabajo que tenemos a diario, es una falta de respeto, un ninguneo y un daño moral. Me duele casi más que los bises [dos pacientes citados a la misma hora] porque es pisotear nuestra dignidad", protestaba un facultativo de Atención Primaria.

Después de que el SAS anunciara el retraso en su página web, muchos profesionales recibían esta comunicación interna por parte de los directivos de sus centros: "Debido a incidencias en la grabación de nóminas por la premura de cierre de la misma, algunos profesionales no van a recibir en la nómina de este mes haberes correspondientes a jornada complementaria, renuncia de exclusividad, etc. Se abonará en la siguiente nómina. Disculpad las molestias". Un profesional se preguntaba: "¿Premura? Acaso no sabían que tenían que abonar esos conceptos?"

CSIF, UGT, Sindicato Médico y Sindicato de Enfermería (Satse) ya expresaron el pasado jueves su reproche por la demora en el pago. "El presupuesto se les acabó y han hecho un recorte selectivo", protestó el presidente del Sindicato Médico de Málaga, Antonio Martín. Por los conceptos afectados (horas de jornada complementaria de presencia física, de presencia localizada, prorrata de jornada complementaria/vacaciones, productividad factor fijo licenciados sanitarios, productividad enfermeras de enlace, productividad desplazamientos asistencia especializada, productividad jefe de bloque y supervisores), los médicos son los principales perjudicados, aunque también los enfermeros. "No es un dinero que les llueva del cielo, es porque se lo han trabajado y que se demore su pago cabrea a los profesionales que contaban con ese ingreso para estas fiestas", argumentó Martín.

El secretario de Satse en Málaga, Juan José Sánchez, también arremetió contra el retraso: "Todavía no sabemos a quién afecta ni en qué cantidad. Hay un malestar colectivo por la incertidumbre". A igual que los representantes de otras organizaciones sindicales, afirmaba que no había recibido ninguna información previa sobre esta demora.

El presidente del Sector de Sanidad de CSIF-A, Victorino Girela, calificó de "inaceptable" la situación y consideró "preocupante la falta de previsión de la Administración sanitaria, máxime en estas fechas". Asimismo opinó que las explicaciones ofrecidas por el SAS al respecto, justificando esta decisión en la adaptación a la reclasificación presupuestaria necesaria, "no son satisfactorias". Girela avanzó que el sindicato elevará una queja al SAS por este asunto.

UGT ya señaló el jueves que "sea por un fallo técnico o por problemas de liquidez", retrasar el pago "en plenas navidades tras años de penurias y tras una crisis sanitaria en las que los profesionales sanitarios han dado más del 100 por 100, va en contra de una política que haga fuerte el sentimiento de pertenencia al sistema sanitario público". Además, el sindicato lo consideró un "maltrato" hacia los profesionales.