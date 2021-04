Sierra de Yeguas y Alfarnate se suman a Almargen en el cierre de la actividad no esencial

Seis municipios de Málaga deben aplicar el cierre perimetral y de estos, tres además deben cerrar su actividad no esencial debido a sus altas tasas de Covid. Se trata Sierra de Yeguas, Alfarnate, Almargen, Alameda, Alfarnatejo y Cuevas del Becerro. Los tres primeros son los que además de confinarse deben cerrar toda actividad que no sea esencial. Los tres últimos únicamente tienen que aplicar el cierre perimetral. El resto de la provincia mantiene el mismo nivel de restricciones que hasta ahora -el grado 2- de manera que no hay cambios.

Las decisiones han sido adoptadas este jueves por el Comité de Alerta de Salud Pública de Málaga en base a los datos epidemiológicos de los municipios. Las modificaciones se aplican, tras la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a partir de las 00:00 de este viernes y estarán en vigor una semana.

Almargen se mantiene como estaba, con confinamiento y cierre de la actividad no esencial. Esta localidad registra una tasa de 2.208,5 casos de coronavirus por 100.000 habitantes.

A este municipio se suman Sierra de Yeguas y Alfarnate, que ya estaban perimetrados pero que al empeorar sus datos epidemiológicos, además deben cerrar su actividad no esencial.

Alfarnate tiene en la actualidad la incidencia más alta de la provincia e incluso de Andalucía: 4.413,1. Aunque este pueblo tiene menos de 1.500 habitantes y en esos casos se suele eximir del cierre de la actividad no esencial aún superando los 1.000 infectados por 100.000 habitantes, el Comité de Alerta de Salud Pública aclara que no se le aplica esa excepción porque "no reúne los requisitos" ya que sobrepasa los 4.000 positivos por 100.000 habitantes.

Sierra de Yeguas también sufre un repunte en su tasa por lo que debe aplicar medidas más restrictivas. Su nivel de contagios es de 1.085,0. Por poco entra en el cierre de la actividad no esencial, dado que el umbral es el millar de positivos por 100.000 habitantes.

También empeoran su situación respecto a la pandemia Alfarnatejo, Alameda y Cuevas del Becerro. No tenían restricciones de movilidad, pero desde este viernes a las 00:00 esas localidades quedan perimetradas porque superan los 500 infectados por 100.000 habitantes.

Alfarnatejo registra una tasa de 1.098,9 casos. Sin embargo, está exceptuado de cerrar su actividad no esencial por ser un pueblo de menos de 1.500 habitantes. El municipio sólo debe confinarse. Por su parte, Alameda presenta una incidencia de 519,8 y Cuevas del Becerro de 814,0. El umbral a partir del que se aplica el confinamiento de un municipio es el de 500 casos por 100.000 habitantes.

Respecto al resto de la provincia, no sufre cambios. Continúa en grado 2; que marca aforos y horarios. Al no experimentar modificaciones, las restricciones siguen iguales. La única excepción es Almargen, en el Distrito Sanitario de La Vega, que se declara en nivel 4, grado 2; es decir, con cierre perimetral y de la actividad no esencial.