-AQ Acentor es a día de hoy uno de los grandes protagonistas del sector inmobiliario de la provincia. Desde esta posición, ¿cómo analiza el momento actual?

-Hay que diferenciar entre las distintas áreas porque estamos en el mundo residencial, el logístico, el hotelero y un poco en el de oficinas. Vemos que es muy distinto. En el residencial tenemos 6.000 viviendas en desarrollo en las cuatro mayores ciudades de España y hay proyectos más afectados que otros. Pero en general vamos bien, nuestras ventas funcionan y siguen adelante. Hemos visto proyectos que se frenan un poco más, en los que el ritmo de venta ha bajado. Es cierto que tenemos una ventaja y es que no tenemos muchas viviendas terminadas. Tenemos capital para seguir con todos los proyectos, financiación bancaria. Pero lo que está claro es que no sabemos cómo va a venir el año que viene. Estamos muy fuertes en viviendas en alquiler, casi un 40% de nuestro porfolio. Vemos que hay mucha demanda, pero no es tan sencillo, porque el mercado del alquiler tiene sus límites.

-¿No es la panacea como se viene diciendo en los últimos años?

-Correcto. Es que también tenemos limitaciones urbanísticas. Seguramente a todas las promotoras grandes les gustaría hacer viviendas pequeñas, que son las más demandadas. Porque la gente joven no busca una vivienda grande. Pero muchas veces no nos dejan los planes. El mercado del alquiler no es tan sencillo y fácil como cuenta todo el mundo. Somos de los pocos promotores que hemos desarrollado, alquilado y vendido viviendas en alquiler. Nuestra experiencia es muy buena, pero no es tan sencillo.

ya tenemos más de un 20% de viviendas reservadas. Y tenemos otro proyecto en alquiler, con unas 580 viviendas en la zona de La Princesa. -Estamos en Estepona, que es la ciudad española con más proyectos en marcha por cada mil habitantes. Allí una fase de nuestro proyecto la vamos a destinar a alquiler. Tenemos mucha demanda. En Málaga capital hemos empezado ya con la obra de Urban Sky , lo que es una muestra de que vamos muy bien, porque si no tenemos ventas previas no podríamos haber empezado. Aquí. Y tenemos otro proyecto en alquiler, con unas 580 viviendas en la zona de La Princesa.

-AQ Acentor es el brazo inmobiliario del grupo Aquila. ¿Qué es Aquila?

-Aquila es un gestor de fondos con un porfolio de más de 11.000 millones de euros. Son varios fondos, esta es una de nuestras fuerzas, porque tenemos acceso a liquidez de varios fondos, con distintos intereses. Eso nos ha permitido desarrollar de todo. Somos muy flexibles y ágiles, seguramente más que otros que están especializados en un área, como el residencial. Si me pregunta por los fondos que están detrás de Aquila no sabría decir cuáles son.

-En los últimos años oímos hablar de la existencia de numerosos fondos interesados en Málaga. El suyo es uno de ellos. ¿Qué hace de Málaga un lugar interesante para invertir?

-Málaga es una de las ciudades mas grandes de España, que se ha desarrollado muy bien. Aquí se mezcla un mercado nacional con un mercado internacional. Hay otras ciudades de este tamaño pero con un mercado más local, no tan internacional. Esto ayuda especialmente para un proyecto como Urban Sky, porque seguramente habrá demanda de extranjeros, de alemanes, de suecos, ingleses… Esto hace que el mercado sea más atractivo.

-En las torres de Martiricos optan por un producto mixto. Viviendas en venta, otra parte en alquiler y hotel. Es algo totalmente novedoso en Málaga… ¿Qué les ha llevado a diversificar de ese modo?

-Vamos otra vez al tema de urbanismo, que nos da una densidad máxima de viviendas que podemos ejecutar ahí, y esta también el mercado. Nos gusta mucho el producto mixto de viviendas en venta y en alquiler, porque tenemos muchos inversores que demandan este producto. ¿Y por qué un hotel? Es cierto que antes del Covid el mercado hotelero era muy fuerte y nos parecía el producto óptimo.

-¿Para el hotel tienen ya empresas interesadas o es aún pronto?

-Sí. Tenemos contacto con cadenas, no es el mercado más sencillo, pero hay interés real en este proyecto. Es cierto que no es un proyecto para mañana, la apertura se prevé para dentro de tres años. Los hoteleros prevén que en tres años el mercado estará estabilizado. Pero ahora tenemos que ver cuál es el mejor operador.

-¿Si quisiera comprar una de las viviendas situadas en la planta 29 o 30 de una de estas torres cuánto me costaría?

-Todavía no lo hemos cerrado ni publicado, porque queremos ver cómo va el mercado. No nos vale para nada fijar precios que luego no son reales. No tenemos ninguna necesidad de vender en esta fase del proyecto las viviendas más altas y más caras. Ahí ayuda el mercado internacional, porque es un producto para el que hay demanda en Inglaterra, en Alemania y los países nórdicos.

-También están al frente de otra operación de calado en las proximidades del soterramiento del AVE, en La Princesa. En este caso íntegramente en alquiler.

-Vemos que hay más demanda que oferta, va a ser un producto nuevo y eso hace que siempre sea mas fácil alquilar. Estamos muy bien posicionados, está pensando desde el origen para vivienda en alquiler, con muchos servicios que permiten completar el producto. Pero es verdad que hay que esperar casi dos años para ver dónde estamos. No hablamos de alquileres elevados, no es un proyecto de alto standing.

-¿Tiene AQ Acentor en mente otros desarrollos en la capital?

-En el residencial de momento no tenemos clara la próxima oportunidad. Y estamos cerrando los primeros proyectos logísticos en Málaga.

-Recientemente, el concejal de Urbanismo de Málaga confirmó existencia de varios fondos que habían formalizado su interés por el suelo de Repsol. ¿Aquila está entre ellos?

-Posible interés seguro que hay.