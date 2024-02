Trabajadores del Instituto La Rosaleda en Málaga denuncian la falta de personal no docente

El IES La Rosaleda abre sus puertas a diario a las 7:00 y termina su actividad a las 22:00. A diario acuden a sus instalaciones unos 2.700 alumnos y alrededor de 235 profesores y los trabajadores no docentes del centro denuncian que no pueden atender de manera adecuada a la comunidad educativa porque hace falta más personal. Los empleados inciden en que necesitan más limpiadoras, personas en mantenimiento y administrativos.

Pasan los años y según Isabel María Nevado Jiménez, representante de los trabajadores del IES La Rosaleda, cada vez son menos los trabajadores y más la carga de trabajo. En el año 2000 había entre 13 y 16 limpiadoras, ordenanzas eran siete u ocho y mantenimiento otros cuantos más. Con el paso de los años, según Nevado, poco a poco se ha ido perdiendo trabajadores o bien por traslado, por jubilaciones o por bajas y no ha llegado nadie a ocupar esos puestos de trabajo. “Llevamos arrastrando esto varios años y va a peor”, señala la trabajadora.

Actualmente, el centro educativo tiene tres limpiadoras, una por la mañana y dos por la tarde, porque el cuarto trabajador ha tenido que darse de baja, pero “no ha venido nadie a sustituirlo”. Nevado incide en que han informado tanto a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo como a la Consejería de la situación que están viviendo, han recogido firmas y han llegado a concentrarse a las puertas del centro educativo, pero ya no saben qué más hacer para que la situación mejore.

El IES La Rosaleda tiene diez edificios y sus instalaciones son de más de 15.000 metros cuadrados con turnos de mañana y tarde. La trabajadora sostiene que “también falta personal de consejería, falta mantenimiento que tenemos uno y la residencia en cambio tiene tres con lo grande que es el instituto”. Además, añade que antes de verano tres compañeras pidieron el traslado de centro y “nadie ha venido a sustituirlas”.

Por otro lado, Nevado explica también que en la Relación de Puestos de Trabajo tienen reconocidas y dotadas nueve limpiadoras, pero no tienen los puestos cubiertos. En este sentido, asegura que “las personas cuando ven esa carga de trabajo no quieren venir a trabajar y lo entendemos, pero es un trabajo y no deberíamos estar en estas condiciones”.

“No damos a basto” es la frase que esta trabajadora recita una y otra vez. Están desesperados y la última situación a la que se tienen que enfrentar por la falta de personal es a tener que dejar de ir a una formación organizada por Educación. “Nos apuntamos a un curso presencial y al faltar personal vamos a tener que venir por la mañana y si una está dispuesta a quedarse con todo el trabajo, podremos ir”, explica la trabajadora.

Este centro educativo con 77 años ya necesita “de todo”. Además, remarca que “cuando estaba el instituto con la residencia estaba bien”, pero al separarse todo ha cambiado, ha ido a peor y deben de sumar que con la incorporación del Centro Principia “tenemos que atender más llamadas y hablar con todos los que quieran informarse”. Por lo que, esta trabajadora que lleva en el centro educativo más de 20 años es tajante: “va menguando el personal y cada vez tenemos más trabajo y responsabilidades”.

Este periódico ha intentado ponerse en contacto con la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo para saber cuál es la situación, pero no ha obtenido respuesta.