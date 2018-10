Trapos sucios con efecto bumerán

Buscaba un golpe de efecto, que los focos quedasen fijos sobre su última denuncia sobre la gestión del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, al frente de la Gerencia de Urbanismo. Pero lo hizo con una verdad incompleta. El portavoz del PSOE, Daniel Pérez, sacó a relucir en la última sesión de la comisión que investiga la labor del ente en los miles de expedientes abiertos por infracciones una supuesta sanción de la que, dijo, era protagonista el regidor. Para dotar de mayor gravedad al asunto, el también candidato socialista a la Alcaldía aseveró que la citada "providencia sancionadora" ordenada por los técnicos desapareció del sistema.

Lo que obvió el edil socialista, como desveló en su respuesta el regidor, es que el citado expediente afectaba no solo al mandatario local sino a la totalidad de los integrantes del consejo de administración de Urbanismo, incluidos los concejales del PSOE, que en 2003 autorizaron una altura mayor de la permitida para la chimenea de la cementera de La Araña.

El efecto bumerán de la denuncia del PSOE fue aún mayor a tenor de la información remitida horas después de concluir la comisión por Urbanismo. Por medio de una nota informativa, el organismo investigado quiso aclarar que en total fueron nueve las propuestas de providencia "para sancionar a todos los miembros de aquel consejo que votaron a favor y al técnico que informó", al tiempo que cuestionaron que el grupo socialista tampoco informó de que el citado "el procedimiento se tramitó en su totalidad". En concreto, indicaron que la documentación mostrada por Pérez es parte del procedimiento IF-208/14 (PS-B) derivado de la nulidad de una licencia concedida en 2003 con los votos del PP y del PSOE a Financiera y Minera. El mencionado permiso fue declarado nulo por el TSJA en 2012, tras una denuncia formulada por una asociación de vecinos de la zona.

"Lo que no ha mostrado es que el procedimiento se tramitó en su totalidad: con inicio, estudio, informes y finalización con notificación a los solicitantes, habiéndose cumplimentado todos los trámites administrativos pertinentes", insistieron desde el ente municipal. Por ello, acusaron al grupo de la oposición de "sesgar" la información del procedimiento, ya que "no ha mostrado la culminación del mismo y tampoco ha mostrado documentos referentes a consejeros de otros grupos políticos". Al tiempo, Urbanismo aclaró que según la legislación vigente, en mayo de 2016 se dictó resolución de archivo de las actuaciones previas derivadas de la nulidad de la licencia por no existir ese tipo de infracción cuando el técnico informó y el consejo concedió la licencia en 2003. "Se trata de una resolución de archivo para las nueve propuestas, no sólo a la que se ha referido Pérez", puntualizaron.

Antes de conocerse la respuesta municipal, Pérez acusó a De la Torre de "haber participado en una infracción urbanística grave mediante su gestión al frente de Urbanismo", llegando a decir que la providencia "nunca llegó a firmarse, desapareciendo del sistema". El alcalde dijo primero ignorar el tema, para después criticar la "manipulación". Incluso confesó que cuando pinta el pasillo de su casa pide licencia de obra menor.