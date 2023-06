Última Selectividad en Málaga antes de los cambios: “Todo el mundo se ponía en lo peor, pero es igual que en clase”

Las aulas de segundo de Bachillerato de todos los institutos de Málaga están vacías. Este martes ha dado comienzo la Prueba de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU), también conocida como Selectividad, en toda Andalucía, Ceuta y Melilla. A lo largo de la mañana los jóvenes estudiantes se han examinado de las materias comunes: Lengua Castellana y Literatura, Historia de España y Lengua Extranjera. En total han sido unos 7.500 los asistentes en todas las sedes de la provincia y a partir del miércoles se sumarán unos 1.500 para realizar las materias de la fase de admisión. Por lo que en esta PEvAU en total van a examinarse unos 9.200 estudiantes, según José Francisco Murillo, vicerrector de Estudiantes y Deportes de la Universidad de Málaga.

Los nervios se podían apreciar con tan solo mirar los rostros de los estudiantes que salían del primer examen de la mañana: Lengua Castellana y Literatura. Algunos lo hacían algo asustados y otros no podían parar de sonreír y abrazarse entre sí al ver que La casa de Bernarda Alba volvía a ser uno de los textos de la prueba. La tranquilidad duró poco, puesto que los estudiantes de los institutos de El Romeral, La Asunción, Nuestra Señora de la Victoria (HH. Maristas), Sierra Blanca, Santa María de los Ángeles, Nº1 Universidad Laboral, Nuestra Señora de la Victoria y Sierra Bermeja que se reunían a las puertas de la Facultad de Medicina sobre las 10:00 ya empezaban a “mentalizarse” de que en breves minutos volverían a las aulas. En esta ocasión era para realizar el examen de Historia de España, el más temido para muchos.

La gran mayoría de los jóvenes han salido con buen sabor de boca de la prueba de Lengua Castellana y Literatura. Muchos aseguran que ha sido fácil, aunque otros sostienen que más bien ha sido “asequible”. El problema principal: el tiempo. Carla Rubio y Laura López, que son del instituto Sierra Blanca, han hecho el Bachillerato de Ciencias de la Salud y quieren estudiar Medicina, han asegurado que “Lengua no da tiempo, hay que hacer muchas cosas en una hora y media”. Aunque Carla ha añadido que al final ha sido “fácil porque hemos estudiado”.

Primo de Rivera, el tema preferido de muchos para hacer en Historia de España

En esta misma línea, Daniela y Carlos de la Universidad Laboral, ella del Bachillerato de Salud y él de Ciencias Sociales, han apuntado que el examen ha sido sencillo porque “casi todo el mundo se esperaba que cayera Bernarda Alba”. En cuanto al examen de Historia de España, las apuestas por ver si volvía a repetir Primo de Rivera estaban en el aire. Algunas de las frases más repetidas entre los jóvenes eran: “va a caer Primo seguro”, “pues yo prefiero Isabel II”, “la Guerra de Independencia por favor no que no me gusta”. Los dos jóvenes de la Universidad Laboral, una próxima estudiante de Psicología y un futuro estudiante de ADE, han señalado que Isabel II, la Guerra de Independencia, las Desamortizaciones o el Sexenio Democrático eran sus preferencias.

“Me he estudiado la Restauración y la Guerra Civil, pero va a caer Primo de Rivera”, aseguraba Paula, estudiante del Bachillerato de Artes en la Universidad Laboral. Ella junto a sus compañeros Alejandro y Sofía han salido contentos de la prueba de Lengua Castellana, pero Historia era el gran temido, “me he estudiado el siglo XIX, quiero que caiga la Restauración o el Sexenio Democrático”, señalaba Alejandro. Eso sí, Sofía lo tenía claro: “quiero Primo de Rivera es el más corto de todos”.

Con respecto a la Lengua Extranjera todos coinciden en una cosa: inglés ha sido la asignatura que menos han estudiado. “Hice un Writing ayer para no sentirme mal”, señalaba Sofía, estudiante del Bachillerato de Ciencias de la Salud del instituto La Asunción. En los exámenes de los próximos días sostiene que tanto Biología como Química los lleva bien, pero no quiere confiarse. Junto a ella, su compañera María, estudiante del Bachillerato Tecnológico, tampoco había estudiado inglés y es que Lengua e Historia han acaparado todo su tiempo. Para los próximos días las materias que más le preocupan son Dibujo Técnico y Matemáticas, sobre esta última ha señalado que espera que “no pongan nada raro porque sino no sé cómo lo haré”.

Por otro lado, Juan y Pablo, dos jóvenes de El Romeral que han cursado el Bachillerato de Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud, le temen tanto a Historia como a Filosofía. Juan ha asegurado que de esta última lo que más le asusta es el tiempo porque no sabe si le dará tiempo a escribirlo todo. Eso sí, al intentar definir cómo está siendo su experiencia en la PEvAU sostiene que "todo el mundo se ponía en lo peor", pero la realidad es que están haciendo el mismo examen que en clase.

Entre estos jóvenes había futuros médicos, abogados y psicólogos

Hasta ahora las carreras más demandadas han sido Medicina y los dobles grados de Matemáticas e Ingeniería Informática y Matemáticas y Telecomunicaciones. Pero entre estos jóvenes se encuentran futuros estudiantes de Derecho, Historia, Psicología, Magisterio, y Economía. El vicerrector de Estudiantes y Deportes de la UMA ha asegurado que la PEvAU 2023 ha comenzado sin incidencias y con total normalidad. Asimismo, ha querido ha querido lanzar un mensaje de ánimo a los jóvenes asegurándoles que “esto no es una situación trampa” y que en el momento en que se sienten delante de la prueba se van a dar cuenta de que “no es para tanto".