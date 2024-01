Últimas compras antes del gran día de Reyes en Málaga: "Siempre lo dejo para el final"

Puede que las obligaciones del día a día hayan influido y aún queden algunos detalles que pulir para el esperado día de Reyes. A todo el mundo le gusta ver el árbol de Navidad repleto de regalos, pero requiere una responsabilidad previa. Hay quienes prefieren asegurarse con tiempo y lo dejan todo preparado con antelación, pero lo cierto es que hay una gran mayoría que llega apurada a esta fecha del año. ¿Cómo llevan los ciudadanos de Málaga las compras para la llegada de los Reyes Magos?

El centro de Málaga se encuentra abarrotado a día 5 de enero. Las protagonistas de Calle Larios hoy, no parecen ser las luces, sino las tiendas y las bolsas con regalos. Personas de todas las edades y sexos pasean apuradas entrando y saliendo de las tiendas. María José y Lola, madre e hija, han aprovechado para comprar los últimos detalles: "Nosotras ya lo teníamos todo, pero hemos querido ir a darnos una vuelta por si veíamos alguna cosa más".

Hay algunos más apurados, que salen de los comercios con una cantidad de bolsas que ni siquiera pueden cargar por sí solos. Los comercios que más están aprovechando este descuido son las tiendas de ropa. Martín, encargado de Stradivarius, cuenta que estos últimos días han estado entrando más personas de lo habitual: "Había mucha gente que llegaba desesperada, y les daba igual el color o la talla de la prenda, que aún así se llevaban cualquier cosa". Las tiendas de perfumería como Primor o Sephora, y las de juguetes, también reúnen a una gran cantidad de clientes en busca de algo de última hora.

Sonia, una chica de apariencia tranquila que caminaba por la calle Larios, cuenta que en su familia los regalos suelen comprarse por adelantado, unas semanas antes, con tiempo. "Pero sí es verdad que muchas veces hacen falta unos últimos retoques. Mi madre ha tenido que salir hoy [por el viernes] a por algunas cosas, que no había tenido tiempo de mirar antes por trabajo", relata. Eider, la chica que la acompañaba, dice que en su familia no hay tradición de regalar: "No supone una preocupación para mí tener que ir a comprar algo".

Adriana, dependienta de Zara, piensa como trabajadora que la mayoría de personas dejan todo para el final. "Esta semana por ejemplo, sobre todo ayer, muchísima gente estaba comprando reyes. No me quiero imaginar hoy". "He visto que están comprando sobre todo muchas tarjetas regalo, porque ya no les da tiempo a comprar algo más elaborado". "También he notado que la gente iba con muchísima prisa y con exigencias". Como clienta, Adriana reconoce que también lo ha dejado todo para última hora, porque no le daba tiempo. "Pero al final tengo todos los regalos y mañana estarán debajo del árbol", confiesa.

Preferencias y particularidades en la compra de regalos

Uno de los principales factores por los que la gente deja todo para el último momento, es por la falta de tiempo. No se trata tanto de falta de interés, más bien, es que a la mayoría "les ha pillado el toro", bien por trabajo o bien por otras prioridades. Otra característica de las compras navideñas es que los clientes, por lo general, prefieren comprar en físico que online. Esto se debe a que de manera presencial no hay que esperar y arriesgarse a que el regalo no llegue a tiempo. Además, muchos siguen desconfiando todavía de algunas páginas de Internet.