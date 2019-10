Vecinas de Carretera de Cádiz limpian un parque infantil público lleno de excrementos

Varias mujeres de la barriada de Puerta Blanca han cogido sus escobas y fregonas y se han dedicado a una labor que no les compete, la limpieza y desinfección de la plaza César Álvarez Doumont y el parque infantil público que se encuentra junto al colegio Victoria Kent. Aseguran que estaba lleno de excrementos y orines de animales, además de insectos y mucha suciedad.

"Nos bajamos al parque todas las tardes, allí juegan desde bebés que gatean hasta niños de 7 y 10 años y el parque está asqueroso, lleno de cacas y pipí de perros, hay pulgas y otros insectos, cucharachas, ratas...", explica María del Mar Infante, una de las usuarias del espacio.

"Y el césped igual, vienen los perros, hacen sus necesidades en el césped y muchos dueños no quitan las cacas y los orines mucho menos", agrega esta madre y asegura que no es algo que afectaba solo al asfalto de la plaza, sino también al propio parque.

También indica que "de vez en cuando lo baldean, pero la porquería la echan en la alcantarilla y se desbordan cuando llueven, no lo sanean ni lo limpian en condiciones y a todo nuestro bloque, a los que damos al parque, nos viene un olor horroroso".

Para esta vecina la suciedad también atrae a las moscas y a otros insectos que han provocado picaduras a los pequeños. Por eso, en la mañana de este jueves se han reunido varias mujeres y han barrido y fregado con desinfectante todas las esquinas de la plaza, los bancos y el parque infantil. "Hay otro parquecito que está aún peor, casi ni se usa, súper sucio", añade Infante.

Han elevado varias quejas al distrito, "pero no hemos visto respuesta todavía", apunta esta vecina de Carretera de Cádiz y asegura que "ya no había otra opción, nos hemos tenido que poner a limpiar hartas de tanta porquería, para que nuestros niños tengan una zona un poco más limpia. Si no nos hacen casos, seguiremos en esto".