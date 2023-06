Vecinos del Centro temen que Málaga se convierta este verano en el destino estrella para las despedidas

Cuando llega el calor los chicos se enamoran, que dice la canción. También, aprovechan para casarse en estos meses en que el mercurio sube, pero, antes, celebran sus despedidas de soltero. Y Málaga, sigue siendo un año más un polo atractivo para este tipo de turismo. Los vecinos del Centro temen, por su parte, que este verano Málaga se convierta en el destino estrella.

Tanto es así que cuando se acercan los fines de semana, en los trenes con dirección a la capital de la Costa del Sol "es raro no ver tres o cuatro despedidas de soltero tanto los jueves como los viernes", aseguran distintos trabajadores tanto de AVE como de Iryo consultados por este periódico. Incluso, en el avión en el que volvió la delegación malagueña que defendió la candidatura española a la Expo 2027 había un grupo de parisinos que embarcaban rumbo a Málaga para celebrar la despedida de soltero de uno de ellos.

Buen clima, precios asequibles, una amplía oferta de alojamiento tanto en pisos turísticos como en hoteles de distinto nivel, buenas conexiones vía aérea y ferroviaria... Todos los ingredientes que se otorgan a Málaga para ser un polo atractor de proyectos de industria tecnológica o turismo cultural también entran en la coctelera del turismo de despedidas de soltero.

Es por eso que el Ayuntamiento de Málaga, en vistas de que este tipo de visitantes –más asociados al ruido y al consumo de alcohol y comida de bajo precio que al hotel de cinco estrellas– estaba en auge, comenzó a poner pie en pared el año pasado, primero, asociándose con los hosteleros para que estos prohibieran la entrada a aquellos grupos que mostrasen actitudes incívicas y más tarde, endureciendo la normativa para no permitir, entre otras cosas, que portasen disfraces o elementos soeces y sexuales.

Hay que tener en cuenta que esta nueva normativa –que ya está en funcionamiento y desde el Ayuntamiento avisan de que ya se han puesto las primeras multas por ella– recoge el apercibimiento antes de la multa, es decir, sólo en caso de que, tras el aviso del agente municipal, el individuo persista en el incumplimiento de la norma, será multado, según señalan fuentes municipales.

Para Carlos Carrera, presidente de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico, esta medida es "insuficiente, un parche", además de avisar que la percepción de los residentes es que "no ha disminuido este tipo de turismo, no al menos los grupos que hacen ruido, van con altavoces o megáfonos y gritan por la calle, que ya estaban prohibidos en la anterior normativa; y esos son los que molestan, nosotros no estamos en contra de que aquí nadie venga a celebrar nada, no nos molesta el grupo de chicos o de chicas con la misma camisa hawaiana, pero que no incumplan la normativa", señala. Además, apunta que para mejorar la convivencia ya había una normativa previa, "la nueva sólo viene a prohibir los disfraces, que para el día a día de los vecinos es lo de menos".

Visión contraria tienen desde el Ayuntamiento. Jacobo Florido, concejal de Turismo, asegura que desde el sector le apuntan que "ha descendido el número de despedidas incívicas, aunque no sé si por la normativa o porque desde el sector son más duros con ellos". Además, el concejal señala que en el consistorio están "contentos con la nueva normal" y que ya se han puesto las primeras multas.

Esta nueva normativa, que surgió de un procesos de participación ciudadana abierto –en el que no participaron más de una veintena de vecinos, hay que decir–, ya quiere ser replicado por ayuntamientos como en de Sevilla, que encuentra en sus calles problemas de convivencia similares a los que se pueden vivir en la capital de la Costa del Sol.

La medida no parece estar notándose demasiado en las agencias que organizan este tipo de viaje para grupos. Jose Manuel Moreno, gerente de Despedidas Solteros Málaga, asegura que "todas las semanas lleno los eventos y los grupos –desde karting a puenting pasando por las fiestas organizadas en discotecas–, no estoy notando un descenso en el negocio. Los clientes conocen la normativa y saben que tienen que tener un poco más de cuidado con este tipo de cosas". Pese a ello, apunta que sí hay bares, restaurantes o discotecas "que nos dicen que no aceptan despedidas o grupos de más de diez hombres –no le pasa lo mismo con las mujeres–, sobre todo en el último año, no sé qué tienen contra las despedidas, se hace ruido en muchas fiestas todos los días".

"No entiendo esa persecución a las despedidas, con la cantidad de dinero y de puestos de trabajo que dejan en Málaga", continúa antes de preguntarse si con la nueva normativa "¿también van a multar al que vaya disfrazado en Carnavales?".

Desde despedidasmálaga.com aseguran que no han visto el negocio caer, "los clientes se informan de la normativa, la acatan y vienen igualmente". Pero, avisan, "es cierto que venimos de dos años de pandemia, con muchas bodas atrasadas que se han celebrado el año pasado y este, no sé si el año que viene nos afectará".

Otro portal que da este tipo de servicios, si bien más enfocado a fiestas en barco que a actividades en tierra firme, apunta que muchos usuarios si preguntan preocupados, "todo lo que sea hacer una norma contra los disfraces nos perjudica, porque es un día especial y los grupos quieren disfrazarse y pasárselo bien". Pese a ello, apunta a que en Granada, donde también organizan despedidas, "está la cosa peor, la normativa es más dura". También añaden que en su caso "sólo tenemos una actividad por el centro, el resto es más en barcos donde la normativa no nos afecta tanto".

Carrera, además, apunta a que este tipo de turismo es un fagocitador del turismo de calidad: "Si no nos dejan dormir a nosotros, tampoco a los turistas que quieran alojarse en apartamentos en el Centro de Málaga, al final, sólo se quedarán en estos espacios turistas de borrachera, que no les importa el ruido porque vienen por la mañana, así acaban imponiendo ese 'desfase borracheril', que es el centro del problema".

A esto, añade, se le une "una conciencia cívica individual, es cierto, pero también un poco el caldo de cultivo perfecto que se ha ejemplificado con unos turistas italianos jugando al fútbol contra la fachada del Museo de la Aduana –este martes denunciaron a uno de los 14 integrantes–, no me lo imagino en el Prado".