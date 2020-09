Reclaman mejoras de accesibilidad para el barrio de Arroyo de los Ángeles

La concejala del grupo municipal socialista, Lorena Doña, ha pedido al equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga que actúen de forma inmediata en el barrio Arroyo de los Ángeles del distrito Palma-Palmilla, más concretamente en la calle Ruiz Borrego y en el pasaje de Covadonga, debido a la mala accesibilidad que presentan ya que se encuentran en pendiente, y al mal estado del adoquinado que resta movilidad a los vecinos de la zona.

La concejala responsable de este distrito por el grupo municipal socialista ha destacado que “el principal problema que tiene este barrio malagueño es la mala accesibilidad, debido a los tramos de escaleras que lo transitan y al mal estado del acerado que hace que se produzcan caídas casi a diario”, explica la concejala Doña.

“En la calle Ruiz Borrego, compuesta por tramos de escaleras, viven varias personas mayores que han sufrido diversas caídas sufriendo en ciertos casos rotura de huesos”. “Los escalones se encuentran en malas condiciones incluso en la zona de valle, entre tramo y tramo de escalera, y las baldosas no se encuentran colocadas adecuadamente produciendo resaltes que hacen que los vecinos puedan tropezar con bastante facilidad”, comenta la edil del PSOE.

“Los vecinos llevan pidiendo hace años que se construyan rampas paralelas a las escaleras para dar mayor seguridad a los viandantes, además de un nuevo adoquinado”. “Se han dirigido en multitud de ocasiones a la junta de distrito sin obtener respuesta alguna y no pueden esperar más”, destaca Doña.

“Esta situación no solamente afecta a la población de edad más avanzada sino que también a toda la vecindad, ya que las personas que realizan la compra y vienen con los carros o los niños que van a la escuela con las mochilas cargadas de libros no pueden circular con las ruedas por el tipo de acerado y los desniveles”, señala Doña.

Además, “no se han realizado los trabajos de desratización y desinsectación desde hace meses y los vecinos han tenido que tapar las arquetas que se encuentran a las puertas de sus residencias ya que por ellas salen multitud de insectos y bichos”. “Por otro lado, la presencia de roedores es frecuente a ciertas horas llegando a producirse situaciones de insalubridad por la falta de actuación municipal”, comenta la edil socialista.

Por todo ello pedimos que “se realicen las debidas actuaciones para acondicionar estas calles con la colocación de rampas para evitar las escaleras y para mejorar la accesibilidad del barrio, además de la reparación del adoquinado, o en su caso, la instalación de uno nuevo para que no se vuelvan a producir más caídas y para que estas personas no se vean obligadas a no poder salir de sus viviendas”, finaliza Doña.