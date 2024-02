Un acertante de la Bonoloto recibirá 368.000 euros en Málaga

Un acertante de Málaga capital recibirá 368.668,63 euros por un premio de primera categoría –seis aciertos– en el sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles 28 de febrero, según la información facilitada a Europa Press por Loterías y Apuestas del Estado.

El boleto, sellado en el despacho receptor número 50.685 situado en el número 71 de la calle José Calderón del distrito de Campanillas, es uno de los dos acertantes de primera categoría en el sorteo de esta jornada junto a otro validado en Vigo (Pontevedra).

La combinación ganadora ha sido la formada por los números 1, 5, 6, 16, 28 y 30, con el 46 como complementario y el 6 como reintegro. La recaudación del sorteo ascendió a 2.388.020,50 euros.

El sorteo de Fin de Semana de la ONCE del sábado 17 de febrero dejó un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años, que suma un premio de 240.000 euros, a las puertas de El Corte Inglés del centro de Málaga, en la avenida de Andalucía, donde Rosa Sánchez vendió la serie agraciada con este premio. "No pensaba que fuera a dar un premio tan grande tan pronto la verdad", aseguró María Rosa Sánchez, que comenzó su trabajo como vendedora de la ONCE el año pasado.

Así, afirmó que está "contenta no, feliz, porque llevo poco tiempo y tenía muchas ganas de dar algo importante y la verdad es que muy contenta". "Todos los días nada más me levanto me meto en la aplicación para ver si he dado algún premio. Espero que al que le haya tocado sea una persona trabajadora, por lo menos le he resuelto la vida durante diez años", señaló.

El sorteo del 17 de febrero estaba dedicado al 25 Aniversario del Euskalduna, el Palacio de Congresos y de la Música de Bilbao, y ha repartido el resto de su fortuna entre Canarias y Asturias, han señalado desde la ONCE en un comunicado. El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.