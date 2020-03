La nueva fecha del Festival de Málaga dependerá de la posibilidad de retrasar estrenos, según De la Torre

El aplazamiento del Festival de Cine de Málaga ha abierto diversas incógnitas aunque quizá la que gana más peso es saber cuál será la nueva fecha del certamen. Al respecto, se ha pronunciado este miércoles el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, quien ha afirmado que el encaje futuro del evento depende, entre otras cosas, "de la posibilidad de retrasar estrenos de películas".

El regidor ha constatado que el mes de marzo "viene mejor el Festival" y ha mencionado junio, aunque ha dejando claro que la decisión está supeditada a fuerzas mayores. En cualquier hipotético, caben "distintas soluciones", siendo la más "fácil" la celebración del certamen "100% idéntico dentro de equis meses", ha dicho al ser preguntado por las entradas ya adquiridas. "Todo tiene solución menos la muerte", ha aseverado.

De cualquier forma, el aplazamiento busca, ha dicho, aguardar "la brillantez habitual" del certamen para situarlo "en un escenario que sea ya de seguridad" dentro "de no mucho tiempo". "Es un tema que está en la normalidad de hacer frente a una situación que está en el conjunto del planeta desarrollándose", ha agregado.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha querido dejar claro que "aunque el Festival de Cine esté aplazado", la ciudad "sigue siendo atractiva". "El atractivo de Málaga está idénticamente completo", ha dicho, valorando la gastronomía, la oferta cultural, los paseos marítimos, el centro peatonalizado y la oferta del patrimonio. "Eso está ahí y hay que procurar que si uno no viene por esa razón ese hueco sea cubierto por otro", ha sostenido.

"La gente puede seguir viniendo a Málaga, a la ciudad, que tiene muchos atractivos, lo tiene en marzo, febrero, abril... demos ese mensaje, que la ciudad está operativa, no hay ninguna situación crítica en esta materia en Málaga", ha agregado, insistiendo en que "estamos en condiciones de que la gente pueda seguir disfrutando de la oferta de Málaga completa, inclusive del cine de Málaga, aunque no del Festival".

"Esperanza e ilusión" por la Semana Santa

El alcalde de Málaga se ha referido a otras celebraciones próximas previstas en la ciudad como la Semana Santa, insistiendo en que "no me corresponde a mi contestar este tema". "Estaremos a lo que se decida, es una decisión a nivel nacional y de la Autonomía".

Así, ha dicho que la decisión de celebrar o no la Semana Santa ha de ser tomada "a nivel nacional" y "la colaboración debe ser por parte de todos la máxima". "No me gusta hablar de futuribles, en un tema en el que tengo la esperanza y la ilusión de que no haya que tomar ninguna medida por parte del Gobierno central de ir en esa dirección" de cancelarla, ha reiterado.

De la Torre ha aludido "a la situación favorable por el clima", ya que "se dice por los especialistas que el calor, los rayos ultraviolenta, permite frenar la expansión del virus".

Actuar "como si uno fuera portador"

Para frenar la propagación del virus, el alcalde ha abogado por facilitar medidas de prevención, como el disponer de dispensadores de gel. "En la vida hay que actuar como si uno fuera portador, aunque no lo sea, pero si todos nos comportamos con ese respeto a los demás, tratando de no dejar ninguna posibilidad de elementos de transmisión, estaremos ayudando y colaborando desde el papel y responsabilidad de cada uno al objetivo global que tenemos de frenar esta sensación de que se trasmita el virus con facilidad", ha detallado.

Por otro lado, sobre si se plantean algunas medidas preventivas como cerrar centros de mayores, De la Torre ha afirmado que "seguiremos pensando sobre el tema", recordando que "ha habido recomendaciones de que muchas actividades que se hacen dentro de un espacio se hagan fuera: cambia mucho el panorama", ha agregado. Así, ha dicho que hay que buscar la fórmula para que se puedan hacer las actividades "pero que no cree situación de riesgo".