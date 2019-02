El alcalde de Málaga admite ahora que el gerente de Limasa "no estuvo acertado"

Con el paso de los días, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se muestra algo más crítico con el gerente de Limasa, Rafael Arjona, después de que éste plantease ante un grupo de trabajadores la posibilidad de dar continuidad a los puestos hereditarios en una empresa cien por cien municipal a cambio de una especie de pacto de "silencio". Aunque sin desautorizarlo de manera expresa, sí ha admitido este lunes que el directivo "no estuvo acertado" en sus afirmaciones, al tiempo que ha rechazado dar su respaldo "a las alusiones a la EMT y a EMASA porque no corresponde a la realidad".

Las palabras del regidor del PP suponen una ligera variación respecto a lo expresado la semana pasada, cuando preguntado sobre las grabaciones que habían sido difundidas, se limitó a dar su respaldo al gerente, cerrando la puerta a cualquier actuación en su contra. "No sé cómo se hizo esa grabación, que sería de más de unos minutos, y la reunión fue de un par de horas; por lo que él me dice, lo dijo, y le creo, pero en el momento el que se graba no se oye la voz de él sobre ese particular del concepto de igualdad, mérito y capacidad, que comparte con Teresa Porras", dijo el pasado viernes.

Este lunes se ha reafirmado en la idea de que mantiene su aval en Arjona porque es "testigo de que siempre ha dicho, y por eso he respaldado su actuación en general, de que en un escenario municipal no cabe la continuidad esa situación de herencia de puestos".

En la grabación que se dio a conocer la pasada semana se escucha al gerente de Limasa, sociedad mixta en la que el 51% está en manos de empresas privadas, asegurar: "cuando veamos que hay silencio se pactará pero mientras no haya silencio no puedo comprometerme a pactar nada". Al tiempo, llegó a comparar el procedimiento que podría seguirse con lo ocurrido en otras sociedades municipales como Emasa (Empresa Municipal de Aguas) y la Empresa Malagueña de Transportes (EMT).