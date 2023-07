El alcalde de Málaga mantiene vivo su sueño: quiere volver a presentarse a la Expo

Después de la desilusión de quedar segundos en París el pasado mes de junio, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, no renuncia a volver a presentar candidatura, con vista a la siguiente Exposición Internacional que se celebraría en 2032 o 2033. Esto supone un viraje después de afirmar que no planeaba presentarse a otro evento internacional en la rueda de prensa posterior al segundo puesto en la votación del BIE.

“Tiene que ser un proyecto de Estado, no puede ser de ciudad, y tiene que ser el Gobierno que se conforme el que estudie el tema y lo decida pero le he expresado a Sepes por escrito que la temática es urgente y sigue estando ahí”, ha afirmado Francisco de la Torre, que no quiere soltar el proyecto de la Expo y de ahí su insistencia en seguir desarrollando el recinto que estaba planeado para 2027.

”Las razones de utilidad se mantienen y tendría la fortaleza de ser una candidatura ya conocida y que ha quedado muy bien en votos, aunque los serbios estuvieron más hábiles en eso”, ha reforzado su tesis el alcalde, que ha asegurado que desarrollar el recinto, “puede ser compatible, una ventaja, con una candidatura dentro de cinco años”.

En ese sentido, ha afirmado que la petición de la permuta de los terrenos de Sepes, “no fue aceptada, pero nos dijeron que quieren desarrollar lo que les digamos y lo que queremos es un proyecto que pueda ir avanzando la idea de una Exposición como la que planteábamos”.

Ya tiene el alcalde una primera petición, de esta manera, para el Gobierno que se conforme después de las elecciones de este domingo, si bien, “es una idea que tendremos que compartir con los demás grupos municipales para ver si comparten la misma ilusión que nosotros”.

Para el alcalde la iniciativa está “completamente alineada con lo que quiere Europa y con lo que quiere Naciones Unidas, no hay un proyecto más interesante que este en materia medioambiental en el mundo”, aunque habría que estudiar “como hacer compatible esa etapa previa [construir el recinto sin tener aún la Expo] con que pueda ser útil en la etapa posterior [la propia Expo, en caso de que la concedan]”.