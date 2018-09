Aprueban crear una mesa técnica y política para modificar las plusvalías

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado por 28 votos a favor y tres en contra del grupo de Ciudadanos, el crear una mesa técnica y política para modificar la Ordenanza Fiscal número cinco, que regula el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en su artículo sexto, con criterios de progresividad fiscal y equidad "que haga que los malagueños tengan una menor presión fiscal a la hora de heredar en la ciudad de Málaga".

Así se acordó en el pleno tras una enmienda a la moción urgente del PSOE, de la que también ha salido adelante la creación de una oficina de reclamación de cobros abusivos de plusvalías por herencia con una dotación "suficiente" de trabajadores para dar respuesta a los malagueños que así lo soliciten.

Por otro lado, ha sido rechazado el punto uno de la moción sobre modificar la ordenanza fiscal número cinco, que regula el Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en su artículo sexto, como proponía el PSOE.

Este pasado jueves la junta de gobierno local extraordinaria aprobó dejar sin efecto la aprobación del anteproyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal número cinco, reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana para el ejercicio 2019, para alcanzar "el máximo consenso" con los grupos.

Tanto el alcalde, Francisco de la Torre, como el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, acordaron este pasado jueves y anunciaron por Twitter "buscar consenso" sobre la plusvalía para las ordenanzas fiscales de 2019 en la línea de progresividad.

Pérez ha insistido en el ofrecimiento que le hizo al alcalde y ha reiterado que "los impuestos son necesarios" pero "hay que dibujar la mejora para que las familias malagueñas no tengan que pagar más un impuesto que, como está, es injusto". El alcalde, por su parte, ha aplaudido el cambio de criterio del PSOE y ha incidido en el concepto de progresividad.

En el debate de la moción, Pérez ha dicho que la propuesta que ha planteado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el PP, sobre las plusvalías "no satisface a nadie ni da respuesta a la realidad", asegurando, además, que "demuestra la absoluta soledad que se encuentra el PP y De la Torre", después de que Cs anunciara que no estaba de acuerdo con ello.

"Hoy -De la Torre- se queda sin impuestos y sin novia, ya que no cuenta con su socio Ciudadanos", ha ironizado el portavoz municipal del PSOE, que ha recordado la gestión que están haciendo los socialistas que, incluso, "hemos puesto en marcha una oficina de atención a plusvalías, por las que han pasado más de 500 familias".

A juicio de Pérez, "a usted, alcalde, le ha faltado sensibilidad", ha afirmado, criticando la campaña del PP en relación con el impuestos de sucesiones y donaciones de la Junta.

Por último, le ha dicho al regidor que "por responsabilidad no le diga a las familias que no pueden pagar o se tienen que hipotecar que el impuesto tiene sentido profundo social", rechazando estas afirmaciones el regidor "que no son verdad, no lo he dicho así".

El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, ha criticado el "paso erróneo en la política" del PSOE, asegurando que el portavoz municipal socialista "anda un poco como pollo descabezado", advirtiendo de que "le falta sentido común y coherencia en sus planteamientos".

"La soledad la tiene usted ahora mismo", le ha dicho, añadiendo que "se ha quedado sin la mayoría del arco parlamentario para aprobar la amnistía fiscal que propone en las plusvalías". "Se ha subido al monte, y está tratando de captar adeptos a su causa y donde gobiernan no lo hacen", ha agregado.

Asimismo, ha dicho a Pérez que "la demagogia la aplica cuando traiciona la progresividad fiscal", valorando la moderación fiscal que lleva a cabo el Ayuntamiento. "Queremos seguir bonificando las plusvalías mortis causa, pero hay un escenario estatal", ha dicho, pidiendo "cordura para sentarnos a negociar y propuestas sensatas y realizables".

Oposición

Ysabel Torralbo, portavoz de Málaga Ahora, ha dicho que frente al foco que se quiso poner en el impuesto de sucesiones, "el problema" está en las plusvalías "y lo dicen las familias".

Así, ha agregado que el requisito de la convivencia crea "distorsiones" poniendo como ejemplo los padres separados, abogando por eliminar ese criterio.

Además, ha apostado por que sea un sistema "progresivo y justo". "Entendemos que la solución es sentarnos hablarlo y llegar a un punto de consenso que mejore la justicia fiscal". Por último, ha recomendado "al PSOE que no haga con la plusvalía lo que el PP hizo con las sucesiones", ha manifestado Torralbo.

Por su parte, el portavoz municipal de Cs, Juan Cassá, ha valorado el trabajo de la formación naranja en cuanto a la bajada de impuestos y las bonificaciones: "Hemos sido el partido de la bajada de impuestos y lo hemos demostrado", ha añadido, aludiendo al acuerdo de investidura con PP y asegurado que es "el momento de ir a máximo".

"Queremos seguir bajando impuestos y desde aquí aconsejo a De la Torre que tome nota de compañeros de partidos, aunque no lo crea milita en el PP; le recomiendo que se fije en otros compañeros y no irse a otras provincias o comunidades", ha agregado, asegurando que la propuesta de plusvalías de la formación naranja "es más que asumible". Por último, ha criticado la forma de actuar de De la Torre: "Da un paso adelante y luego 18 para atrás".

Cassá también ha advertido al PSOE de que "tome buena nota" de las formas de negociar de De la Torre, recordándole el metro o Limasa y ha tendido la mano "para negociar de verdad si quiere bajar los impuestos y dejar de meterle la mano en el bolsillo de los malagueños".

Por su parte, el portavoz de IU Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla ha agregado que ya han traído al pleno diferentes propuestas sobre plusvalías "por entenderlo injusto". Así, ha vuelto a incidir, tras recordar que los servicios públicos hay que sostenerlos, en que está de acuerdo con plusvalías pero imponiendo modificaciones, como es eliminando el requisito de convivencia y que se tenga en cuenta la renta y el valor catastral de los bienes que se heredan.

A juicio de Zorrilla, la moción del PSOE es "más una declaración política que otra cosa", compartiendo la enmienda, que ha sido aprobada, sobre la mesa técnica-política para abordarlo y ponerlo en común. Por su parte, el edil no adscrito, Juan José Espinosa, ha dicho que hay que promover una ciudad con una fiscalidad "progresiva y justa", mostrándose de acuerdo en no suprimir el impuesto pero "sí hacerlos progresivos".

Otras mociones

Por otro lado, ha salido adelante, con seis votos a favor y 21 abstenciones, la iniciativa urgente del concejal no adscrito para pedir que el Ayuntamiento modifique los umbrales de valor catastral para bienes inmuebles urbanos a los que se le aplica el tipo diferenciado del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) hasta los dos millones para los usos de espectáculos y hasta los tes millones para usos de ocio y hostelería.

También que el Ayuntamiento modifique el tipo diferenciado aplicado a los bienes inmuebles urbanos, excluyendo los de uso residencial, aumentando el tipo de gravamen un 30 por ciento en cada uno de sus apartados.