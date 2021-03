La autopsia a la profesora de Marbella indica que su muerte no estaría relacionada con la vacuna

La autopsia clínica realizada a la profesora fallecida en Marbella por una hemorragia cerebral dos semanas después de ponerse la primera dosis de la inmunización de AstraZeneca apunta a que la causa del fallecimiento no sería la administración de esa vacuna. Los estudios preliminares realizados este jueves en el Hospital Costa del Sol de la localidad no han detectado trombos en el cuerpo de Pilar González Bres. Pero el avance de la autopsia aún debe completarse con estudios microscópicos de muestras tomadas a la fallecida por los que habrá que esperar.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha asegurado este viernes que el informe preliminar de la autopsia clínica realizada la profesora de Marbella determina que "no hay ninguna relación causal" entre la administración de la vacuna de AstraZeneca y el fallecimiento de esta docente.

En este punto, tras expresar sus condolencias a la familia, ha señalado que en la autopsia clínica han participado dos anatomopatólogos y un forense, por lo que se ha hecho de la manera "más reglada y científica posible". Por ello, "se puede decir de forma clara y contundente que no hay relación causal entre la vacunación del coronavirus y su fallecimiento", ha incidido. "No existe ninguna relación entre la administración de la vacuna de AstraZeneca y el fallecimiento de esta mujer", h